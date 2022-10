A instituição está com inscrições abertas para os cursos de “Oratória Aplicada à Apresentação de TCC”, “Power BI”; e de “Práticas de Gestão com Excel 2022”

publicado em 11/10/2022

Agora, todos os estudantes, poderão contar com mais três cursos de extensão que tem como objetivo prepara-los para o mercado de trabalho (Foto: A Cidade)

Da redação

A Faculdade FUTURA – Grupo Educacional FAVENI, continua inovando e oferece aos seus alunos e futuros profissionais uma série de oportunidades de crescimento. Agora, todos os estudantes, poderão contar com mais três cursos de extensão que tem como objetivo prepara-los para o mercado de trabalho.

Pela valorização e a urgência de preparar profissionais qualificados e conectados com os atuais desafios da educação, o investimento é um compromisso da FUTURA. Tanto é que a instituição está com inscrições abertas para os cursos de “Oratória Aplicada à Apresentação de Artigo (TCC)”; “Power BI”; e de “Práticas de Gestão com Excel 2022”.

De acordo com o coordenador dos cursos de extensão da Faculdade FUTURA, Vinicius Guiraldelli Barbosa, oferecer oportunidades como essas faz toda a diferença na vida dos futuros profissionais, que irão se destacar no mercado de trabalho.

“Tanto o curso de oratória, que é aplicado a uma necessidade que identificamos em nossos alunos, também vemos a necessidade de prepara-los para a utilização do Excel, que é uma ferramenta muito utilizada no mundo empresarial e corporativo, a qual algumas pessoas acreditam ter domínio, mas na hora do ‘vamos ver’ acaba não conseguindo executar o que é solicitado, assim como é também com o Power BI. É isso que vamos trabalhar, trazendo algo bem prático”, disse Vinicius.

Oratória

Além de coordenador da área de extensão, Vinicius também será o responsável por conduzir o curso de “Oratória Aplicada à Apresentação de Artigo (TCC)”. Segundo ele, a iniciativa não poderia vir em tempo melhor, tendo em vista que os alunos irão iniciar nos próximos dias o período de apresentação do TCC e muitos deles se sentem inseguros nessa hora.

“Dentro de uma metodologia científica, após a produção do TCC, vem o momento da apresentação e estamos diante de uma geração de pessoas bem tímidas, que se retraem quando precisam se apresentar em público, então esse curso busca justamente desenvolver habilidades em nossos alunos para fazer deste momento de apresentação algo bem normal e comum para que eles consigam concluir o TCC de maneira bem mais tranquila e feliz”, explicou.

O curso de “Oratória Aplicada à Apresentação de Artigo (TCC)” será ministrado nos dias 21 e 28 de outubro, das 19h às 22h, na Faculdade FUTURA. As inscrições seguem abertas até o dia 19 e o investimento é de R$ 80. Mais informações na secretaria da IES ou pelo telefone (17) 99645 5803.

Power BI e Excel

Já os cursos de Power BI e Práticas de Gestão com Excel 2022 serão ministrados pelo professor e mestre da Faculdade FUTURA, Sileno Ortin. Segundo ele, atualmente o trabalho com dados é essencial para qualquer empresa, ou qualquer organização tomar decisões mais assertivas.

“Existem duas ferramentas (Power BI e Excel) que são utilizadas e de extrema importância para todas as empresas e nós já trabalhamos em todos os cursos com os nossos alunos. Frente a essa realidade nós vamos dispor o curso de extensão de Excel onde o aluno irá aprender toda os procedimentos, comandos e fórmulas essenciais para que consigam utilizar o tratamento de dados, para que essas possam ser analisados na base de Power BI, que é um sistema da Microsoft, que permite que haja uma manipulação de dados e principalmente depois de tratados os mesmos sejam apresentados através de uma plataforma de BI, mediante a representação gráfica ou painéis alternativos”, explicou o professor.

Nos cursos, ainda segundo Sileno, o aluno prepara os painéis interativos e também faz todo o tratamento dos dados, faz os cálculos, desenvolve o procedimento para que sua base seja otimizada e essas duas ferramentas estejam em evidência nas empresas.

“O profissional que sabe extrair o máximo de recurso que esses aplicativos oferecem é muito bem visto e requisitado pelo mercado de trabalho. Esse curso propiciara uma formação prática, direta, no ambiente Excel e no Power BI. Lembrando que os dados serão trabalhados em Excel em plataformas de abas específicas e depois serão tratados no Power BI”, concluiu.

O curso de Práticas de Gestão com Excel 2022 será ministrado em três sábados, dias 22 e 29/10 e 05/11, das 8h às 11h e das 13h às 17h. As inscrições seguem abertas até o dia 18 e o investimento é de R$ 400, podendo ser parcelado em até quatro vezes no cartão. Mais informações na secretaria da IES ou pelo telefone (17) 99645 5803.