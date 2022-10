Alunos da instituição participaram da décima edição do evento que nada mais é do que a maior feira de empreendedorismo do mundo

publicado em 11/10/2022

A excursão marca a retomada dos grandes eventos presenciais e a participação dos alunos da instituição enriquece e muito o futuro profissional de cada um deles (Foto: Divulgação)

Da redaçãoUma excursão promovida pela Faculdade FUTURA levou alunos de todos os cursos da instituição para a Feira do Empreendedor do Sebrae, em São Paulo, que nada mais é do que a maior feira de empreendedorismo do mundo. O evento aconteceu neste fim de semana e contou com palestrantes de renome internacional como o ex-capitão da Seleção Brasileira de Futebol, Cafu, Bianca Andrade, Toni Garrido, Negra Li, Walter Longo, dentre outros.De acordo com a professora e mestra da Faculdade FUTURA, Suellen Danúbia da Silva, a excursão marca a retomada dos grandes eventos presenciais e a participação dos alunos da instituição enriquece e muito o futuro profissional de cada um deles.“Essa é a primeira vez que estamos levando nos nossos alunos e temos muitos deles que possuem uma característica empreendedora, que pode ser desenvolvida ao longo do tempo e transformá-los em grandes empresários e empreendedores no futuro, além da busca de conhecimento, de relacionamento e de networking de nossos alunos. Quando montei o projeto foi pensando nisso, nessa retomada dos eventos e dos alunos estarem participando do maior evento de empreendedorismo do mundo, o que traz muita bagagem de conhecimento, tanto para nós professores que participamos, como para os nossos alunos”, disse Suellen.Participaram da excursão alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e os tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos e todos voltaram para casa com muito conhecimento na bagagem.“A receptividade dos alunos foi muito positiva, pois eles afirmaram ter adquirido muito conhecimento, já que muitos deles nunca tinham tido contato com uma feira desse porte, o que lhes trouxe muita bagagem e conhecimento, tanto é que muitos já saíram de lá com vontade de saber mais, de empreender, de buscar parceria com o Sebrae para se tornarem empreendedores de sucesso”, concluiu.A programação incluiu palestras, oficinas, espaços temáticos e 600 expositores. O evento acontece de forma presencial no São Paulo Expo e na plataforma digital Sebrae Experience com encerramento programado para hoje.