Os movimentos aconteceram em algumas cidades do país; alunos do Instituto Federal percorreram as principais ruas do município em protesto

publicado em 19/10/2022

Alunos votuporanguenses aderiram a movimentos estudantis de esquerda e participara de um ato contra cortes na educação (Foto: Redes sociais)

Da redação

Um grupo de estudantes, em sua maioria do IFSP (Instituto Federal de São Paulo) protestou, na manhã de terça-feira (18), pelas principais ruas de Votuporanga, contra aos cortes no orçamento federal destinado à educação. A manifestação foi mobilizada a nível nacional por movimentos estudantis de esquerda e ganhou tom político em meio à disputa do segundo turno das eleições.

A nível nacional o movimento foi capitaneado pela UNE (União Nacional dos Estudantes) e a Ubes (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas). Em Votuporanga a direção do IFSP negou participação na organização do ato que, segundo a direção, partiu dos próprios alunos.

Um carro de som tomou a frente do manifesto, onde eram entoadas palavras de ordem, principalmente contra o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL). Além de entoarem palavras de ordem os alunos ainda portavam cartazes contra os cortes na educação.

A iniciativa surgiu após a divulgação do contingenciamento na pasta da educação de R$ 2,63 bilhões pelo decreto 11.216/2022, do governo federal.