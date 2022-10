A tradicional escola de dança, tocada pelas irmãs Amanda e Helen Borim, comemora idade com a realização do espetáculo com seus alunos

publicado em 22/10/2022

A primeira sessão de apresentação do espetáculo “Gala 25” será hoje às 18h07, no Centro de Convenções (Foto: Divulgação) ???????

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Para a comemoração dos 25 anos de existência da escola de dança votuporanguense Almagêmea, o espetáculo tem que ser à altura. Com muita pompa e em caráter solene, o tema da apresentação dos alunos neste é ano é “Gala 25”, que terá sessões neste sábado (22) e domingo (23), no Centro de Convenções.

O evento conta com duas apresentações às 18h07 e 20h27. O clima de comemoração é o que cada pessoa presente durante as sessões irá sentir, pelo menos é o que garantem as realizadoras do evento, as irmãs Helen Borim Gorga e Amanda Borim Matsumoto.

“São 25 anos de história que estamos comemorando agora e com esse tema, a gente vai para o palco com o que a gente acha que é uma comemoração, buscamos músicas que existem algum significado voltado para celebração”, disse Amanda em entrevista ao A Cidade.

O crescimento sem igual da escola é um marco, não é atoa que celebram os seus 25 anos de atuação. Tanto é que a Almagêmea é sinônimo de tradição, quando o assunto é dança e arte em Votuporanga.

“É uma construção muito grande, que envolve idas e vindas, contratempos, mas que no final dá tudo certo. É muito divertido, bom, positivo fazer tudo isso acontecer e ver também a alegria e evolução das crianças. Para a gente mesmo se concentrando, não conseguimos nem acreditar que começamos tudo com 18 e 19 anos, e hoje a gente já está completando 25 anos de história na cidade e já tivemos aí com a gente um grande público.”, completou.