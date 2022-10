Esta é a terceira edição do Energia para Recomeçar, que acontece nas cinco distribuidoras da companhia

publicado em 11/10/2022

Consumidores que estiverem em dia com suas contas de luz em Votuporanga e região podem participar e concorrer a prêmios (Foto: Divulgação)

Da redação

A Neoenergia Elektro, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica em Votuporanga e região, deu início nesta semana à terceira edição do “Energia para Recomeçar”, que irá sortear R$ 80 mil em premiação para os consumidores que estão com as contas em dia. No total, 106 clientes da distribuidora serão contemplados nos sorteios que irão acontecer mensalmente até setembro de 2023.

Nesta edição do Energia para Recomeçar, a premiação será concedida diretamente na fatura de energia do cliente. Nos dez primeiros meses da campanha, dez consumidores serão sorteados mensalmente com R$ 500. No 11º mês, haverá um sorteio especial, em que seis pessoas terão como premiação R$ 5 mil.

“ Esta é mais uma iniciativa da empresa que estimula o consumidor a ficar em dia com a as distribuidoras. Temos como objetivo oferecer facilidades de pagamentos aos clientes, com ações de negociação e adoção de canais digitais, que ajudam, ainda, o meio ambiente ao evitar a emissão de faturas em papel”, destacou Leonardo Moura, Superintendente de Processos Comerciais da Neoenergia.

Para participar, é bem simples. Todos os clientes que estiverem com o pagamento das contas de luz em dia podem acessar o site e efetuar o cadastro. Com isso, o consumidor já estará concorrendo às premiações. Ao aderir à fatura digital, selecionar o pagamento por débito em conta ou via Pix, o cliente aumenta as chances de ser sorteado.

“Ao todo, os consumidores da distribuidora podem concorrer com até seis números da sorte. Quem se cadastra e está adimplente já recebe dois números. Ao aceitar a adesão da fatura digital (e-mail, Whatsapp ou SMS), o cliente recebe mais um número. Os consumidores que fizerem o pagamento via débito automático ganham dois números adicionais e os que selecionarem a opção via Pix ganham três números extras”, explicou Clarissa Chagas, supervisora da Gestão da Arrecadação da Neoenergia.

Os clientes premiados serão os que tiverem seus números sorteados pela Loteria Federal em cada um dos onze meses da campanha, de acordo com o regulamento disponível no site. Na página online do Energia para Recomeçar também será possível acompanhar os ganhadores da iniciativa.

Energia para Recomeçar

Diante das dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, a Neoenergia Elektro lançou, em 2020, o Energia para Recomeçar. O programa foi uma iniciativa da empresa para auxiliar os seus clientes no processo de retomada econômica. Nas duas edições anteriores, foram sorteados 144 consumidores com premiação total de R$ 595 mil.