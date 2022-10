Lotéricas, bancos e correios estarão fechados, assim como alguns órgãos municipais

publicado em 11/10/2022

Por conta do feriado de Dia de Nossa Senhora Aparecida o funcionamento de alguns serviços de Votuporanga sofre alterações (Foto: A Cidade)

Da redação

Por conta do feriado de Dia de Nossa Senhora Aparecida e do Dia da Crianças, o funcionamento de alguns serviços de Votuporanga sofre uma alteração. Lotéricas, bancos e correios estarão fechados, assim como alguns órgãos municipais, enquanto os supermercados atenderão em horário especial.

Segundo a ACV (Associação Comercial de Votuporanga), as lojas do comércio local estarão fechadas, retornando os atendimentos a partir da quinta-feira (13). Há algumas exceções, como a Havan, que irá atender em horário normal, a Casa dos Parafusos e outros estabelecimentos de menor porte.

Supermercados

As unidades Supermercado Porecatu abrirão hoje até as 19h, já as do Santa Cruz funcionarão das 7h às 12h30, enquanto as unidades do Amigão permanecerão abertas até às 20h. O Super Muffato, por sua vez, funcionará das 8h às 20h durante o feriado.

Correios e Poupa Tempo

As agências dos Correios e o Poupatempo também estarão fechados e retornam os atendimentos a partir de quinta-feira.

Prefeitura

A Prefeitura de Votuporanga informa que serão mantidos os serviços de emergência como o atendimento no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.

Coleta de Lixo e Ecotudos

Quanto ao serviço de coleta de lixo comum e o funcionamento das três unidades do Ecotudo, a Saev Ambiental informa que o atendimento ocorrerá normalmente neste feriado. Os pontos de recebimento do Ecotudo permanecerão abertos ao público das 7h às 19h. O serviço de varrição das ruas, no entanto, não funcionará.

Horto Florestal