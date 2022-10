O ex-ministro da Infraestrutura saiu na frente no 1º turno com uma vantagem de mais de 1,5 milhão de votos em detrimento do ex-prefeito de São Paulo

publicado em 28/10/2022

Tarcísio e Haddad disputam amanhã a preferência do eleitorado paulista; o bolsonarista tem o apoio de prefeitos como Jorge Seba (Fotos: Assessorias)

Da redação

Enquanto a disputa segue acirrada na disputa presidencial, o segundo turno pelo governo do Estado irá amanhã para o seu desfecho com uma aparente calmaria em favor do candidato bolsonarista, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O ex-ministro da Infraestrutura saiu na frente no 1º turno com uma vantagem de mais de 1,5 milhão de votos em detrimento do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT).

Essa vantagem numérica, no entanto, não é o único fator da “tranquilidade” de Tarcísio. O indicado do presidente Jair Bolsonaro (PL) ganhou o apoio do atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), que teve 4,2 milhões de votos e de dezenas de prefeitos para esta nova etapa do pleito, dentre eles o chefe do Executivo Municipal de Votuporanga, Jorge Seba (PSDB), que no primeiro turno havia vestido a camisa da campanha de Garcia.

No primeiro turno, Tarcísio já havia conquistado a maioria dos eleitores votuporanguenses, com 54,22% dos votos válidos, o que equivale 26.551 sufrágios, enquanto o atual governador, com o apoio de Seba, ficou em segundo lugar com 22,25% (10.898 votos). Haddad aparece apenas na terceira colocação, com 10.808 votos (22,07%).

Apoios, no entanto, não significa votos, objetivamente. Um sinal disso é que nas últimas pesquisas eleitorais o candidato petista tem aparecido a uma distância bem inferior do que a medida após o término do primeiro turno. Algumas polêmicas, como a do tiroteio em Paraisópolis teriam contribuído para isso.

Perfil

Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Tarcísio Gomes de Freitas, 47 anos, é engenheiro e servidor público federal. Natural do Rio de Janeiro (RJ), foi ministro da Infraestrutura do governo Jair Bolsonaro e chefe da seção técnica da Companhia de Engenharia do Brasil durante a Missão das Nações Unidas para a estabilização no Haiti (Minustah). Em 2022, concorre ao governo paulista pela coligação São Paulo Pode Mais (Republicanos/PL/PSD/PTB/PSC/PMN). Seu vice é Felicio Ramuth (PSD).

Fernando Haddad (PT)