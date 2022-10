Presidente foi o preferido dos votuporanguenses, mas foi superado pelo petista a nível nacional e decisão ficou para o dia 30

publicado em 03/10/2022

Bolsonaro venceu com folga as eleições em Votuporanga, mas não conseguiu desbancar seu principal adversário, o Lula (Foto: Divulgação)

Da redação

Se dependesse de Votuporanga, o presidente Jair Bolsonaro (PL) já estaria reeleito e com folga. Mais de 62% dos eleitores votuporanguenses (32.545) confiaram seus votos ao capitão, que vai disputar o segundo turno contra o ex-presidente Lula (PT). O petista conquistou 15.164 eleitores na cidade, ou seja, 29% dos votos válidos.

A nível nacional, contudo, Lula superou Bolsonaro com 47% contra 43% e a decisão ficou mesmo para o dia 30 de outubro. Além dos dois principais candidatos, também receberam votos em Votuporanga a senadora Simone Tebet (MDB), que conquistou 2.636 sufrágios, Ciro Gomes (PDT) ficou na quarta colocação com 1.136 votos, além de Felipe Dávila (Novo), que ficou em quinto lugar com 281 eleitores ao seu lado. Confira nesta página a votação para todos os candidatos a presidente.

Segundo turno

O segundo turno ocorre quando nenhum candidato consegue atingir a maioria da soma total dos votos computados. O encontro entre os dois principais rivais está marcado para o dia 30 de outubro, último domingo deste mês. A realização da segunda etapa do pleito frustra principalmente a campanha do petista, que, na reta final do primeiro turno, investiu na defesa pelo voto útil na intenção de encerrar a disputa no domingo (2).

Mais de 156 milhões de brasileiros estavam aptos a votar e, de novo, colocaram entre os dois primeiros colocados um petista e Bolsonaro. Neste ano, Lula chegou à frente. Em 2018, Bolsonaro liderou a corrida e venceu Fernando Haddad (PT), que substituiu Lula nas urnas em razão de o ex-presidente cumprir pena na Polícia Federal, em Curitiba.

O petista havia sido condenado pelo ex-juiz Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá (SP) no âmbito da Lava Jato. A operação revelou o esquema de desvios na Petrobras. Lula passou 580 dias na cadeia, e o tema corrupção se tornou espinhoso para o petista na atual campanha.

Em 2021, o ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), anulou todas as condenações impostas pela Justiça Federal do Paraná. O plenário referendou, por oito votos a três, a decisão de Fachin.

Nesse contexto, a radicalização - de ambos os lados - foi a marca desta eleição presidencial, com violência, agressões e mortes. Além do clima tenso nas ruas e nas redes sociais, os embates assumiram o protagonismo, o que colocou de lado os projetos de País dos candidatos. Lula, por exemplo, não apresentou versão final do programa de governo ao Tribunal Superior Eleitoral sob a justificativa de não criar desconforto com aliados.

O centro político não logrou êxito, apesar de a chamada terceira via ter apresentado ao País a candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS), em coligação com PSDB e Cidadania. Isolado, Ciro Gomes (PDT), em sua quarta disputa, fala em deixar a cena política.

Nos debates em que os candidatos estiveram frente a frente, Lula acenou a Ciro e a Simone - ainda que ambos tivessem feito duros ataques às gestões petistas, inclusive com denúncias de corrupção e crítica à recessão registrada no governo Dilma Rousseff (PT), alvo de impeachment em 2016. Nos bastidores, interlocutores do PT também conversam com nomes do PDT e do MDB - uma ala do partido, inclusive, já declarou voto no petista no primeiro turno.

Já Bolsonaro dificultou o diálogo que poderia estabelecer com Soraya Thronicke (União Brasil), ao expor a candidata no debate promovido pela TV Globo. Em 2018, a senadora foi eleita declarando apoio ao então candidato à Presidência. Luiz Felipe d’Avila (Novo) já avisou que vai anular o voto.

Confira a votação de todos os candidatos a presidente na cidade

Simone Tebet (MDB) - 2.636 - 5,03%

Ciro Gomes (PDT) - 1.136 - 2,17%

Felipe D’Ávila (Novo) - 281 - 0,54%

Soraya Thronicke (União) - 182 - 0,35%

Leonardo Péricles (UP) - 23 - 0,04%

Padre Kelmon (PTB) - 22 - 0,04%

Sofia Manzano (PCB) - 12 - 0,02%

Vera Lucia (PSTU) - 11 - 0,02%