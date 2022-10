Iniciativa faz parte das ações em alusão ao Outubro Rosa no município

publicado em 11/10/2022

A vereadora Sueli Friósi anunciou que a carreta do Hospital do amor vai voltar a Votuporanga no próximo dia 17 (Foto: A Cidade)

Da redação

Em discurso na tribuna, na sessão ordinária da noite de ontem, vereadora Sueli Friósi (Avante) ressaltou a importância da divulgação da mensagem da Campanha Outubro Rosa, para que as mulheres de Votuporanga e região se atentem para a realização de exames preventivos de olho no diagnóstico precoce do câncer, especialmente o câncer de mama e o câncer de colo de útero.

Sueli aproveitou para anunciar que a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e o Hospital de Amor de Barretos, irão realizar exames por meio da carreta do hospital estará na Praça São Bento na próxima semana, de 17 a 21 de outubro.

O trabalho, naquele momento, será para atender demanda acumulada para exames de câncer em unidades de saúde da rede municipal (Policlínica, Vila Paes e Pró-povo). As pacientes serão comunicadas e serão realizados 54 exames por dia, especialmente para essas pacientes. Em 2023, a carreta voltará ao município para ficar novamente por um período maior, de quatro meses.

Para se ter uma ideia da importância desse trabalho, na última vez no município (de 16/08/2021 a 30/11/2021), foram realizados na carreta 2.826 exames. Desse total, 16 deles apresentaram resultado positivo para câncer de mama e 51 apresentaram alterações no exame.

Postos de saúde

Outros atendimentos e informações seguem disponíveis nas Unidades de Saúde. As ações estão voltadas para os exames preventivos como, por exemplo, o Papanicolau, orientações para realizar autoexame de mamas, solicitações de mamografias e realizações de testes rápidos para detecção de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).