Deputado votuporanguense vai comandar o Palácio dos Bandeirantes até quarta-feira (12) durante viagem do governador Rodrigo Garcia

publicado em 10/10/2022

Essa é a segunda vez que Carlão assume o cargo de governador interino de São Paulo (Foto: Alesp)

Da redação

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari (PSDB), voltou a assumir o Governo do Estado de São Paulo, após o governador, Rodrigo Garcia (PSDB), se licenciar do cargo por cinco dias. O votuporanguense segue no comando do Estado até quarta-feira (12).

Rodrigo Garcia se licenciou oficialmente do cargo no último sábado. Em ofício destinado a Assembleia Legislativa, ele informou que estaria ausente de 8 a 12 de outubro. Segundo consta ele estaria em viagem para o exterior.

A viagem ocorre quatro dias após ele declarar apoio no segundo turno ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e a Tarcísio de Freitas (Republicanos). O apoio foi considerado estratégico por Bolsonaro, que aposta na máquina administrativa do Palácio dos Bandeirantes e na rede de prefeitos que apoiaram Garcia no primeiro turno para alavancar a sua votação e a de Tarcísio no estado neste segundo turno.

Durante o período, o presidente da Alesp, Carlão Pignatari, assume o comando do Estado. Ele já despacha nesta segunda-feira (10) no Palácio dos Bandeirantes. A agenda, porém, é discreta e prevê apenas despachos internos.

Segunda vez