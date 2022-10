Confira a lista com os candidatos mais votados para todos os cargos no município vizinho

publicado em 04/10/2022

O deputado federal, Roberto Alves, que enviou recursos e visitou Parisi em algumas ocasiões, foi o mais votado por lá (Foto: Divulgação)

Da redação

Assim como ocorreu em Votuporanga, o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) foi o mais votado em Parisi, município vizinho que faz parte da 147ª Zona Eleitoral. Por lá, 57,68% dos eleitores (1.191) votaram no capitão, enquanto outras 754 escolheram o ex-presidente Lula (PT), o que equivale a 36,51% dos eleitores.

Para presidente ainda foram votados Simone Tebet (MDB), com 81 sufrágios, Ciro Gomes (PDT) 28 fotos, Felipe D'Avila (Novo), quatro votos, Padre Kelmon (PTB) e Soraya Thronicke (UNIÃO), com três votos cada, e Léo Péricles (UP) recebeu um voto.

Já para governador a disputa foi bem mais acirrada. O mais votado foi o bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos), que abocanhou 758 votos (38,65% do eleitorado), seguido bem de perto pelo atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), que conquistou a confiança de 723 parisienses. Fernando Haddad (PT) teve 471 votos, Vinicius Poit (Novo) teve quatro, Elvis Cezar (PDT), três, Carol Vigliar (UP) e Gabriel Colombo (PCB) tiveram um voto cada.

Ao todo, 1.861 eleitores de Parisi compareceram às urnas, o que representa uma abstenção de pouco mais de 13%.

Deputado Roberto Alves é o mais votado em Parisi

Já para o cargo de deputado federal, Roberto Alves (Republicanos), que disputava à reeleição, foi o mais votado no município vizinho. Ele foi o responsável pelo envio de recursos para obras importantes em Parisi e teve como reconhecimento uma votação expressiva.

Roberto Alves teve 415 votos, enquanto o segundo mais votado, Guilherme Campos (PSD), recebeu 302 votos. Em terceiro lugar vem Fausto Pinato (PP), com 191 votos, seguido por Marcos Pereira (Republicanos), com 124 votos e Motta (PL), com 64 sufrágios.

Estadual

Já para deputado estadual, a população de Parisi manteve a preferência em Carlão Pignatari (PSDB), que teve por lá 790 votos. O segundo mais votado foi Dr Hery (SD), com 479 votos, seguido por Paulo Fiorilo (PT), com 57, e Danilo Campetti (Republicanos), com 55 votos.

