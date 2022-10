Também foi necessária a substituição de três urnas eletrônicas até o momento em razão de problemas técnicos

publicado em 02/10/2022

Várias escolas de Votuporanga apresentaram filas maiores do que o costume neste domingo (Foto: A Cidade)

Da redação

O chefe do Cartório Eleitoral de Votuporanga, Robson Henrique da Silva Oliveira, concedeu entrevista no início da tarde deste domingo (2) à Cidade FM e apresentou um balanço sobre as primeiras horas de votação na cidade. A votação transcorre com normalidade até aqui, porém, com filas bem maiores do que o de costume nas seções eleitorais.

Segundo Robson, a votação está sendo um pouco mais demorada em razão do sistema de biometria, que é utilizado pela primeira vez nas eleições deste ano. Também houve a necessidade de substituição de algumas urnas que apresentaram problemas técnicos.