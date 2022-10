Sábado, a partir das 10h, associação fará corte do tradicional bolo de aniversário e apresentará benefícios aos empreendedores

publicado em 18/10/2022

Para celebrar a data, um grande evento está marcado para sábado (Foto: ACV)

A Associação Comercial de Votuporanga completa nesta terça-feira (18) 76 anos de fundação, com um trabalho voltado ao desenvolvimento econômico da cidade, representatividade e defesa da classe empresarial. Para celebrar a data, um grande evento está marcado para sábado (22), a partir das 10h, na praça da Concha Acústica.

O presidente da ACV, empossado em julho deste ano, Glauco Ventura, recepcionará autoridades, imprensa, associados e público para o corte do tradicional bolo de aniversário. Na mesma oportunidade, será apresentada a campanha de divulgação dos serviços oferecidos pela entidade.

“A ACV tem uma série de benefícios que podem colaborar com o dono do negócio e com suas equipes. Queremos conscientizar a todos sobre o quanto essa união é importante. Estamos aqui para ajudar e queremos fazer sempre mais. O associativismo é fundamental para termos uma instituição forte e representativa”, destaca Glauco.

Também no sábado, a população poderá buscar o atendimento da equipe do ACV Itinerante que estará no local para tirar dúvidas sobre o cadastro das empresas junto à associação, ofertas de vagas de emprego, consulta ao SCPC e muito mais.

Serviços e apoio

A Associação Comercial de Votuporanga completa 76 anos de atividade, instalada no imponente prédio da rua Pernambuco esquina com a Mato Grosso, no centro da cidade, cercada por lojas e escritórios. Com 11 funcionários, a entidade oferece mais de 15 serviços diretos aos cerca de 800 comerciantes associados.

Entre os serviços oferecidos estão: recrutamento de pessoal, assessoria jurídica, desconto em planos de saúde, Boa Vista SCPC, Clube de Vantagens, cursos e palestras, certificado digital, centro de eventos e lazer e muitos outros.

“A ACV é considerada um modelo de gestão entre as associações comerciais do Estado de São Paulo. Ao longo de todo o ano, atuamos fortemente defendendo o empresário e buscando os melhores serviços e soluções para a classe, com destaque para nossas campanhas de prêmios que movimentam o comércio”, observa o 43º presidente da entidade, Glauco Ventura.