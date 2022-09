Atendendo a uma determinação do prefeito Jorge Seba, fornecimento será reestabelecido normalmente para todos os bairros às 17h

publicado em 17/09/2022

O prefeito Jorge Seba e o superintendente da Saev, Antonio Alberto Casali, anunciaram ontem as novas medidas (Foto: A Cidade)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB) e o superintendente da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga), Antonio Alberto Casali, convocaram na sexta-feira (16) uma coletiva de imprensa para anunciar novas medidas em relação ao plano de contingência de água no município. As novas ações visam minimizar o impacto do contingenciamento na vida da população já que, em alguns bairros, houve queixa de que a água só foi chegar às torneiras durante a madrugada.

Segundo Casali, isso aconteceu porque os bairros localizados geograficamente em regiões mais baixas houve um grande consumo de água quando as bombas foram ligadas, o que fez com que o líquido demorasse a chegar em algumas regiões mais elevadas do município, principalmente na zona Norte.

“Para explicar a grosso modo, quando as bombas foram ligadas não estava dando tempo de encher a tubulação para que a água chegasse aos bairros mais elevados, por conta do alto consumo nas regiões mais baixas. Estamos tomando essas novas providências justamente para evitar que isso volte a acontecer e para que todos tenham água quando chegarem em casa do trabalho”, disse o superintendente.

Dessa forma, a partir de agora, o contingenciamento será feito “apenas” das 8h às 17h, todos os dias da semana, até que o Poço Sudeste seja recuperado, o que deve levar mais cerca de 15 dias.

“Estamos trabalhando a todo vapor para que o poço fique pronto logo, mas há algumas situações que não depende apenas da mão de obra, como, por exemplo, a utilização de alguns produtos que, após a aplicação, leva cerca de dois dias para fazer efeito e outras questões de ordem técnica. O que posso garantir é que faremos tudo com a maior agilidade possível”, completou Casali.

Prefeito determina a imediata interligação do Poço Oeste

O prefeito Jorge Seba, por sua vez, ao tomar a palavra, afirmou que já emitiu a ordem para que a licitação da interligação do Poço Oeste com o sistema de abastecimento seja publicada imediatamente. Para a obra, o chefe do Executivo garantiu a liberação de recursos da Prefeitura, caso a Saev não tenha condições de arcar com ela no momento, já que se trata de um investimento de mais de R$ 4,5 milhões.

“É uma obra complexa, pois são mais de cinco quilômetros de interligação, inclusive passando por uma rodovia (a Péricles Belini) mas precisamos dar urgência nisso para não passarmos mais por situações como essa. Trata-se de um projeto caro, que já estava em andamento, mas que iremos dar ainda mais celeridade agora e já garanti a Saev que, se for o caso, a Prefeitura irá suprir essa demanda por recursos para que isso não aconteça mais, mesmo com qualquer tipo de avaria”, afirmou o prefeito.

Seba garantiu também que o processo de desassoreamento da Represa Municipal já foi iniciado, com a primeira etapa compreendendo a limpeza total da área para que a draga possa fazer o restante do trabalho.