Cerimônia de entrega de uma das obras mais importantes para a mobilidade urbana de Votuporanga foi realizada na tarde de quinta-feira (22)

publicado em 23/09/2022

Ao lado de convidados e autoridades locais, o prefeito Jorge Seba realizou a entrega do prolongamento da Mário Pozzobon (Foto: A Cidade)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB), acompanhado de vereadores, secretários municipais e demais autoridades regionais, realizou na tarde de quinta-feira (22) a entrega das obras de prolongamento da Avenida Mário Pozzobon, na interligação com as avenidas Sebastião Vaz de Oliveira e Horácio dos Santos. O projeto dá origem ao primeiro trecho do Anel Viário, um dos principais investimentos no setor de mobilidade urbana do município.

A obra foi iniciada em julho de 2019, com a transposição do Córrego do Curtume, mas faz parte das promessas de Planos de Governo desde a inauguração da Avenida Mário Pozzobon, em 2016. O prefeito Jorge Seba, quando assumiu, determinou agilidade no projeto e ele agora se transformou em realidade.

“É uma alegria muito grande para mim poder entregar esse complexo viário, que me dá dupla satisfação.



Primeiro porque como secretário, na época do Juninho Marão, eu idealizei esse Anel Viário no município e agora estamos vendo parte dele já concluído; e segundo porque estamos cumprindo uma meta de nosso plano de governo para dar satisfação à população, que tem que saber que aquilo que ela acreditou nas eleições está sendo cumprido”, disse Seba.

Seba ainda agradeceu a todos os secretários envolvidos desde o planejamento até a execução dos trabalhos e disse que a obra abre um grande portal para o futuro de Votuporanga.

“Essa obra para mim é emblemática, pois ela vai direcionar o presente e o futuro de Votuporanga. Aqui, nessa região, novas avenidas e empreendimentos vão surgir e assim vamos conseguir dar qualidade de vida para quem mora em nossa cidade”, completou.

Para garantir a interligação entre a zona Norte e os demais setores da cidade, a Administração Municipal utilizou mais de 70 mil metros cúbicos de terra para aterrar a região, o que equivale a aproximadamente 6 mil caminhões basculantes. O investimento total passa dos R$ 3,1 milhões, levando em consideração todas as etapas da obra.

Representando a Câmara Municipal, o vereador Osmair Ferrari (PSDB), comemorou a entrega de uma obra importante para a cidade e parabenizou o prefeito e sua equipe por adotá-la como uma de suas prioridades de governo.

“Quero parabenizar a todos os envolvidos nessa obra e lembrar que a Câmara tem uma grande participação nessa obra, não só nessa legislatura, mas também na passada. Me lembro da devolução do duodécimo de 2018, assinado por todos os vereadores, onde entregamos cerca de R$ 1 milhão para ser investido aqui. É a nossa Câmara sempre participando do desenvolvimento de nossa cidade”, afirmou.

Representando a família do saudoso ex-prefeito Mário Pozzobon (que dá nome à avenida), o também ex-prefeito Atílio Pozzobon e sua irmã Silvia fizeram questão de participar da cerimônia. Em seu discurso, Atílio lembrou da paixão de seu pai por obras futuristas e afirmou que ele gostaria de ver a forma como Votuporanga está se transformando.

“Meu pai era um homem que enxergava 50 anos na frente e foi uma pessoa que fez de tudo para que Votuporanga se tornasse uma grande cidade e ela está aí se tornando cada vez melhor nos braços do nosso prefeito Jorge Seba. Então nossa palavra, minha e da minha irmã, é só de agradecimento por essa avenida estar sendo completada e que a população possa fazer bom uso”, concluiu.

Junto com o prolongamento o prefeito também entregou a interligação do Terminal Rodoviário com o complexo da Mário Pozzobon, o que atende a uma indicação do vereador Valdecir Lio (MDB), o qual foi citado nominalmente pelo prefeito por sugerir uma obra que também vai melhorar a fluidez na entrada e saída de ônibus.