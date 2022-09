Segundo medições do pluviômetro localizado junto à Represa Municipal, a chuva foi de cerca de 50 milímetros

A Defesa Civil atendeu quatro ocorrências em residências e alerta para manutenção de alguns cuidados neste período de chuvas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Funcionários da Prefeitura de Votuporanga trabalharam intensamente ontem para deixar a cidade limpa novamente depois da forte chuva de granizo que assustou moradores. Segundo medições do pluviômetro localizado junto à Represa Municipal, a chuva foi de cerca de 50 milímetros.

A Defesa Civil atendeu quatro ocorrências em residências, no entanto, não houve registro de pessoas feridas, apenas alguns danos materiais. As equipes da Defesa Civil também prestaram apoio ao Corpo de Bombeiros com retiradas de galhos de árvores caídos em ruas da cidade.

Equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos lavaram ruas e avenidas que acumularam sujeira próximo às bocas de lobo. “Estamos entrando no período de chuvas e precisamos manter limpos os canais de escoamento de água. Por isso, é de extrema importância que as pessoas não descartem lixo nas ruas nem acumulem entulhos em terrenos. Ao roçar os lotes, é imprescindível recolher os materiais e fazer o descarte correto para que essa sujeira não provoque alagamentos pontuais e prejudique imóveis”, alertou o coordenador da Defesa Civil, Ademilson Alves Fernandes.

A Defesa Civil também alerta sobre a manutenção de alguns cuidados neste período propício a pancadas de chuvas fortes: manter calhas sempre limpas; não acumular lixo nem entulhos nas ruas para não prejudicar o escoamento das águas; manter árvores podadas regularmente; não jogar lixo ou entulho em lotes baldios, bueiros, quintais, córregos e ruas; e desligar e desconectar os aparelhos elétricos, quando perceber chuvas fortes acompanhadas de raios.