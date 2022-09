Tradicional evento, realizado em parceria com o Consórcio Intermunicipal da Terceira Idade, encantou todo o público presente

publicado em 27/09/2022

O prefeito Oclair Bento e a primeira-dama Cleide Prete Bento foram o casal anfitrião da noite (Foto: Redes sociais)

A noite de sábado (24/09) foi badalada e movimentada na vizinha cidade de Parisi, que realizou no Centro de Eventos o tradicional “Baile Regional da Melhor Idade”. O evento dançante é promovido em cidades da região Noroeste Paulista conveniadas ao Consórcio Intermunicipal da Terceira Idade.

O prefeito Oclair Bento e a primeira-dama Cleide Prete Bento foram o casal anfitrião da noite, que recepcionou os “meninos e meninas” de toda região para um encontro pra lá de saudável e muito animado. Eles deram as boas-vindas aos visitantes das delegações da melhor idade das cidades vizinhas que desfrutaram momentos de muita alegria, descontração e socialização.

A organização ficou por conta do Fundo Social de Solidariedade de Parisi, com apoio da Prefeitura Municipal de Parisi e Câmara Municipal. Todo esse trabalho contou com a dedicação da primeira-dama Cleide, que planejou todos os detalhes para proporcionar um ambiente agradável e aconchegante para acolher todos os convidados e caravanas das cidades de toda a região que foram a Parisi participar do evento.

O prefeito Oclair Bento, muito emocionado com o sucesso do Baile da Terceira Idade, registrou as seguintes palavras: “Fiz parte, junto à minha esposa Cleide, que muito se dedicou a esse encontro e cuidou de toda a organização do evento. Pudemos assim, com a maior cordialidade e amor, receber e poder oferecer um encontro digno de ótimas recordações”.

O chefe do Poder Executivo também estendeu o “muito obrigado” a todos da equipe da Prefeitura e do Fundo Social que suaram as camisas para que o baile fosse um verdadeiro sucesso. E claro, também agradeceu a presença “dos queridos senhores e senhoras das delegações das cidades vizinhas, que abrilhantaram o nosso Centro de Eventos”, destacou o prefeito.