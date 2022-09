Depois de anos de paralisações e atrasos, nova empreiteira imprimiu ritmo acelerado e deve entregar o prédio no 1º semestre de 2023

publicado em 24/09/2022

Obras do novo Paço Municipal, que andaram a passos lentos por seis anos, seguem agora em novo ritmo (Foto: A Cidade)

Depois de seis anos de atrasos e paralisações, o novo Paço Municipal de Votuporanga, enfim, começa a tomar forma, na Avenida Sebastião Vaz de Oliveira. A nova empreiteira que assumiu a obra, a Construtora Alpha Vitória Ltda, de Fernandópolis, imprimiu ritmo acelerado de trabalho e já concluiu 22% do projeto que lhe compete, com previsão de entregar o prédio ainda no primeiro semestre de 2023.

Quem passa pela região onde, futuramente será a sede da Administração Municipal, já pôde notar uma grande diferença na aparência do prédio e na obra em si. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, toda a estrutura da cobertura já foi feita e estão em execução, neste momento, as divisórias, parte elétrica, hidráulica, combate incêndio, esquadrias, calhas e acabamento.

“Nós recebemos o Paço com as obras paralisadas, numa situação em que não poderia ficar, e imediatamente já tomamos a decisão de seguir com a obra. Não deu certo inicialmente com a primeira empresa, fizemos uma nova licitação e agora a obra está em franco andamento”, disse o prefeito Jorge Seba (PSDB).