Gustavo Gallo afirmou que trabalhos no Poço Sudeste avançaram mais do que o esperado e até quarta abastecimento volta ao normal

publicado em 22/09/2022

Gustavo Gallo participou na quarta de seu primeiro evento como superintendente da Saev e, é claro, foi questionado sobre a falta d’água (Foto: A Cidade)

Da redação

O novo superintendente da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga), Gustavo Gallo Vilela, participou na quarta-feira (21) de seu primeiro evento público à frente da autarquia, no lançamento do programa “Óleo do Bem” . Antes de apresentar a iniciativa ambiental, no entanto, Gallo conversou com a imprensa e o principal assunto, é claro, foi a falta d’água no município.

Para recordar, o novo superintendente assumiu o cargo na segunda-feira (19), após Antônio Alberto Casali pedir exoneração em meio à crise hídrica. Gustavo já trabalhava na autarquia desde 2021, quando assumiu a superintendência adjunta, estando ciente dos problemas que levaram à adoção do Plano de Contingenciamento de Água.

“Realmente foi uma fatalidade ali com o Poço Sudeste, que foi a razão principal da falta de água e é claro que a estiagem contribuiu também com isso, por conta dos níveis da Represa, mas o prefeito Jorge Seba nos solicitou que isso fosse resolvido da maneira mais rápida e sustentável possível e é isso que a Saev tem feito com muita competência”, disse o novo superintendente.

A chuva, como informado pelo A Cidade ontem, ajudou a melhorar o nível da Represa Municipal e, consequentemente, reestabelecer o abastecimento de água no município paulatinamente. Contudo, segundo Gustavo Gallo, tudo só voltará à normalidade com o término da obra no Poço Sudeste, o que deve acontecer até o início da semana que vem.

“Já estamos conseguindo adiantar algumas coisas e essa chuvinha já deu um respiro para gente, com o aumento do nível da represa e as obras do Poço Sudeste já estão mais avançadas do que o previsto. Se tudo correr bem a gente já espera que até o meio da semana que vem já tenhamos tudo normalizado. Até lá, pedimos ainda mais a compreensão e o apoio da população para realmente não desperdiçar água, evitar lavar calçadas, etc, para que todos possam receber a água em casa”, completou.

Questionado sobre os desafios de assumir a Saev em meio à crise de abastecimento, Gallo afirmou que enfrenta as barreiras com tranquilidade, graças ao apoio de uma equipe qualificada na autarquia.