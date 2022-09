Cidade

Líder de governo envia pedido para realização de novo Refis em Votuporanga

No último Refis, realizado no ano passado, a Prefeitura arrecadou R$8,3 milhões com 3,7 mil contribuintes

publicado em 27/09/2022

Daniel David solicitou à Prefeitura que promova um novo Refis neste ano para que contribuintes possam negociar suas dívidas (Foto: A Cidade) Da redação



Por meio de uma indicação, o vereador Daniel David (MDB) encaminhou ao prefeito Jorge Seba (PSDB) um anteprojeto para a realização de um novo Refis (Programa de Recuperação Fiscal), para promover a regularização de créditos tributários e não tributários do município, em 2022. Se julgar oportuno, o chefe do Poder Executivo irá encaminhar um projeto de lei sobre o tema para votação dos vereadores.



Em sua justificativa, Daniel, que é líder de governo na Câmara, aponta que o anteprojeto vislumbra atender diversos contribuintes locais que procuraram o vereador e demonstraram a impossibilidade de quitarem integralmente seus débitos com a Prefeitura Municipal em razão da atual conjuntura econômica.



“Tal medida está dentro das finalidades da atual gestão administrativa, ao qual, compete planejar e implementar políticas para fomentar a execução orçamentária e ainda otimizar a arrecadação tributária dos cofres da municipalidade”, justificou o parlamentar.



No último Refis, realizado no ano passado, a Prefeitura arrecadou R$8.372.619,56. Na ocasião, 3,7 mil contribuintes renegociaram suas dívidas com o município. Foram beneficiados aqueles que possuíam tributos vencidos até 31 de dezembro de 2020 como, por exemplo, IPTU, ITU, ISS, Taxas de Licença, Simples Nacional, entre outros débitos tributários.



