publicado em 30/09/2022

O Instituto de Cancerologia de Votuporanga realiza de hoje até o dia 7 de novembro, em dois pontos do município a inédita exposição fotográfica: “Mulheres de flores e aço”, que traz registros fotográficos de mulheres que estão vivenciando a luta contra o câncer de mama ou que já passaram pelo tratamento.

O evento contará com uma cerimônia de abertura hoje, às 16h30 no Centro de Cultura e Turismo de Votuporanga, que fica no Parque da Cultura, e com uma palestra do médico oncologista Dr. Hamilton Zúniga.

A iniciativa tem o objetivo de trazer uma reflexão ainda mais profunda sobre a campanha “Outubro Rosa”, que é considerado o mês de prevenção ao câncer de mama. A exposição é promovida pelo Instituto de Cancerologia em parceria com a farmacêutica Libbs e a Secretaria de Cultura e Turismo de Votuporanga.

“O Outubro Rosa já é mundialmente conhecido e nesse período nós sempre fazíamos algo no Instituto para participar deste trabalho de conscientização, mas neste ano nós buscamos trazer uma reflexão um pouco mais profunda sobre o tema. O câncer de mama mexe muito com a autoestima, então queríamos, ao mesmo tempo em que buscamos a prevenção e a desmistificação do câncer de mama, proporcionar algo a mais para as mulheres que lutam contra ele, pois elas se sentem bem ao saírem de casa, serem maquiadas e fotografadas”, disse Débora Zúniga, uma das idealizadoras da ação.

De acordo com Dr. Hamilton Zúniga, médico especialista em oncologia clínica e CEO do Instituto de Cancerologia de Votuporanga o diagnóstico precoce do câncer de mama se torna peça fundamental para que a paciente e a equipe envolvida no tratamento alcancem um ótimo resultado. Por isso, campanhas como essa são tão importantes.

“O diagnóstico do câncer de mama nem sempre é uma tarefa fácil de se viver. As mulheres muitas vezes sofrem com a quebra de seus mundos presumidos e até então conhecidos e seguros, para dar lugar a sentimentos de insegurança e incerteza. Além desta chuva de emoções a mulher vive, muitas vezes, uma despersonalização da própria imagem com a queda de seus cabelos advinda dos efeitos colaterais da quimioterapia e, em alguns casos, a mastectomia parcial ou radical que se trata da retirada de parte ou total da mama”, completou o médico.

Para o psicólogo do Instituto de Cancerologia, Vinicius Schumaher, a exposição fotográfica é utilizada como um instrumento para a vivência deste processo humano, doloroso, mas que pode dar a possibilidade de a mulher florescer novamente e, até mais madura e consciente de si própria.

“Junto com o início do tratamento a mulher também vive um processo de luto pela perda da sua imagem até então sempre conhecida para dar lugar a uma nova imagem, um novo corpo, um novo jeito de viver. Por isso validar as emoções desta mulher e dar espaço para que esta elabore suas emoções e sentimentos se faz necessário e urgente, pois assim ela poderá ingressar num processo de ressignificação de si mesma, do seu corpo e do seu viver.” concluiu.