publicado em 21/09/2022

Dia 10 de outubro votuporanguenses podem iniciar os serviços de reformas e pinturas de jazigos e sepulturas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Secretaria da Cidade de Votuporanga já definiu o fim do período em que os cidadãos poderão realizar os serviços de reformas e pinturas de jazigos e sepulturas no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, que deve ser iniciadas no dia 10 de outubro e finalizadas até o dia 14 do mesmo mês.

Essa limpeza acontece por conta da celebração do feriado de Finados, no dia 2 de novembro. Para limpeza de sepulturas, com utilização de água, a data limite será até o dia 30 de outubro. Após esse prazo, esses serviços somente poderão ser efetuados com utilização de tecidos, não sendo de forma alguma permitida utilização de água através de baldes ou mangueiras.

Ambulantes

Os ambulantes interessados em atuar nas proximidades do Cemitério Municipal no dia do feriado de Finados, devem solicitar autorização no Setor de Fiscalização da Prefeitura de Votuporanga, e em seguida na Central de Atendimento, por meio de protocolo para dar transparência ao processo.

O prazo para solicitar a autorização será até o dia 27 de outubro, das 9h às 15h, no Paço Municipal, que fica na rua Pará nº 3.227. Para requerer é necessário pagar taxa diária, de acordo com o tamanho da barraca e licença no Município.