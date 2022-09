Em entrevista ao jornal A Cidade, o deputado federal disse que mudança no sistema de impostos é a 'mãe de todas as reformas'

publicado em 24/09/2022

Em 2018 ele teve apenas 14 votos no município, mesmo assim destinou mais de R$ 4,4 milhões em emendas para Votuporanga (Foto: A Cidade)

Da redação

O presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, cumpriu agenda na sexta-feira (23) em Votuporanga. Ele se reuniu com correligionários, o presidente do partido na cidade, Fábio Okamoto, o vice-presidente Elias Mota e os diretores Pedro Falchhi, Ariane Parra e Angélica Parra.

Em entrevista ao jornal A Cidade, o dirigente disse acreditar na vitória do presidente Jair Bolsonaro (PL) e que, no início do seu segundo governo, a prioridade do Congresso deve ser a Reforma Tributária.

“Fazer reforma tributária é muito difícil porque alguém tem que perder num primeiro momento, ainda que se recupere num segundo. Não houve muito consenso nas duas propostas que existiam. Ainda hoje não há, no setor produtivo. Tem empresários que preferem um modelo, outros que preferem o outro modelo. Hoje ela está mais madura”, explica.

Pereira foi ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior no governo do ex-presidente Michel Temer (MDB) e vice-presidente da Câmara. Atualmente, é membro da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), a mais importante do Legislativo e conseguiu emplacar importantes projetos na Casa, como a Nova Lei de Informática.

“O Brasil tinha uma legislação fora dos padrões mundiais e, então, fizemos uma lei que foi aprovada ainda em 2019, em meu primeiro ano de mandato, onde conduzimos todo o debate junto à Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica, o que gera aumento de empregos, de faturamento, de exportações e consequentemente de recolhimento de tributos para a União, para os estados e municípios”, disse o parlamentar.

O deputado ainda destacou a sua atuação em busca da aprovação de outras proposituras. Uma delas é a que dá autonomia financeira para o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), que regulamente e aprova as marcas e as patentes.

“A ideia é dar autonomia financeira para o Instituto para que seja possível reduzir o tempo para a aprovação de marcas e patentes. Hoje uma patente no Brasil demora de oito a 12 anos para ser aprovada e as vezes quando é aprovada aquela invenção ou criação já ficou obsoleta, principalmente se for na área de tecnologia. É um projeto importantíssimo e que vou trabalhar para aprovar”, completou.

Região

Sobre sua atuação pela região, Marcos Pereira destacou a viabilização de diversos recursos, principalmente para o setor da saúde. Em 2018 ele teve apenas 14 votos no município, mesmo assim destinou mais de R$ 4,4 milhões em emendas para Votuporanga.