Fiéis participaram de uma carreata e depois da fixação do cruzeiro na área onde será erguido o templo religioso da comunidade São Padre Pio

publicado em 27/09/2022

A comunidade católica de Votuporanga fixou, neste fim de semana, o cruzeiro onde será construída a igreja da região do Pacaembu (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Uma cerimônia realizada neste final de semana marcou o início de um trabalho árduo para a construção de uma nova comunidade católica em Votuporanga, na região do bairro Pacaembu. Fiéis participaram de uma carreata e depois da fixação do cruzeiro na área onde será erguido o templo religioso da comunidade São Padre Pio.

O ato foi conduzido pelo padre Alan Daga Miatello, responsável pela região pastoral São Francisco e Santa Clara. A celebração foi iniciada com uma carreata pelo bairro, onde o cruzeiro foi exposto aos moradores, e terminou nos terrenos onde a igreja será levantada, com a bênção e a participação da comunidade.

“É um desafio muito grande, até porque nós temos o desafio de erguer a comunidade tanto espiritualmente como materialmente, mas muito maior que o desafio é a esperança de que tudo vai caminhar para a sua finalidade, pois o importante é que temos Deus à frente de tudo”, disse o padre.

Além da implantação do cruzeiro, também está acontecendo a semana missionária no bairro, onde missionários católicos passaram de casa em casa para levar a palavra de Deus e também conhecer a comunidade. A ideia é construir no bairro uma réplica da igreja de São Padre Pio conforme a original que está na Itália.

“Por enquanto nós estamos celebrando as missas nas casas do Pacaembu, mas o desejo é a gente já começar a angariar fundos para a construção, pelo menos, do salão, pois com o salão nós conseguimos fazer os nossos eventos e celebrações e, posteriormente, ir arrecadando dinheiro para a construção da igreja”, complementou o religioso.