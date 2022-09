As atrações seguirão até o dia 11 de setembro e serão todas promovidas no Centro de Convenções

publicado em 02/09/2022

Votuporanga irá se tornar um grande palco de teatro a partir de hoje com a apresentação de diversas peças (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Começa neste sábado (3) em Votuporanga a 11ª Mostra de Teatro "Deco D'Antônio", mais um evento tradicional que volta a ser promovido neste momento de retomada do calendário de atrações culturais. As atrações seguirão até o dia 11 de setembro e serão todas promovidas no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Votuporanga, o evento será aberto por três companhias, a partir das 20h, pela categoria Cenas Curtas. A primeira apresentação será “Curvas da Vida”, de Tati Mucci Produções; depois, será a vez de “Palavras Mágicas”, da Cia. Teatro de Maria; e, para encerrar a noite, “Deus Não tem Pressa”, da companhia Coletivo Terceiro Ato, com classificação indicativa de 14 anos.

No domingo (4), também às 20h, pela categoria Espetáculo Teatral, a companhia Experiment'Ação Cênica apresenta “Do Tártaro ao Olimpo”, com classificação de 16 anos. A peça retrata histórias gregas.

Na terça-feira (6), ainda pela mesma categoria, alunos do projeto teatral do IFSP – Câmpus Votuporanga, que frequentam o 3º ano do curso técnico em Mecatrônica Integrado ao Ensino Médio, apresentam duas peças, Lisbela e o Prisioneiro, às 19h; e O Fim da Matéria, às 20h30.

Na quarta-feira (7), feriado do Dia da Independência, a Cia. Teatro de Maria apresenta, às 20h, Comunica Ação, uma peça que trabalha com narrativas familiares e trabalha sobre o tema da falta de comunicação.

Seguindo com a programação, na quinta-feira (8), também às 20h, a Abayomi Cia. de Teatro apresenta Dos Confins do Beleléu, que retrata o encontro de duas personagens do folclore brasileiro: o Saci e o Velho do Saco, com as cenas desenhadas por uma narrativa em versos de cordel.

Mariana Quer Dançar será a apresentação de sexta-feira (9), da companhia Lu Vespa Criações. Com classificação indicativa de 14 anos, a peça está marcada para iniciar às 20h, e conta, de forma poética, a história de três mulheres com o mesmo nome que gostam de dançar e são de épocas diferentes e que de alguma forma sofreram violência e abusos físicos ou psicológicos.

No sábado (10), Gigio Produções apresenta, às 20h, o monólogo Chico Xavier: O Mensageiro da Luz que pretende levar o público para dentro dos trabalhos de Chico, mostrando as emoções da psicografia daquele que foi considerado o maior médium do Brasil.