Nas eleições de amanhã, nove candidatos com domicílio eleitoral no município disputam vagas na Assembleia e na Câmara Federal

publicado em 30/09/2022

Da redação

Num passado não muito distante, lideranças locais encabeçaram uma campanha cujo objetivo era garantir uma maior representatividade de Votuporanga junto ao governo do Estado e ao governo Federal. Intitulada de “Votuporanga, vota Votuporanga”, a iniciativa buscava garantir com que os candidatos locais fossem privilegiados com o maior número de votos possíveis das urnas.

Os tempos mudaram, mas amanhã nove candidatos com domicílio eleitoral na cidade estarão nas urnas. Para os que ainda sustentam a velha cartilha, o jornal A Cidade procurou os postulantes a cargos parlamentares para que eles reforcem a sua apresentação aos eleitores e expliquem porque merecem o voto dos votuporanguenses. Os textos foram produzidos pelos próprios candidatos e enviados à nossa redação.

Candidatos a deputado estadual

Cabo Renato Abdala

Quem é o candidato? Cabo Renato Abdala, na verdade é Renato de Souza Oliveira, filho de Virgílio (ex-zagueiro da Votuporanguense e CESP) e Terezinha Abdala. Nascido em 1979 em Votuporanga-SP. Casado com Iara e pai do Renatinho. Muito simples, foi servente de pedreiro, auxiliar veterinário, metalúrgico, em 2001 ingressou na Polícia Militar Rodoviária, onde serviu por 20 anos. Em 2020 foi eleito vereador de Votuporanga pelo partido Patriota sendo então obrigado a deixar a PM devido a legislação. Polêmico, atuante em transparência pública e licitações.

Por que quero ser deputado? Quero ser deputado para fiscalizar destinação e uso de verbas públicas, propor leis e ideias que colaborem com o crescimento do Estado e diminuía a carga tributária que o povo paulista paga.

De acordo com o TCESP, as secretarias de Fazenda e Planejamento, Orçamento e Gestão, que são voltadas a serviços burocráticos, gastam muito mais que as secretarias que são pilares da vida do povo paulista, como Educação, Saúde e Segurança Pública. Isso é inaceitável para um estado tão rico e com carga tributária elevada como o nosso.

Policiais com baixos salários, são obrigados a fazer dupla jornada, falta de efetivo sobrecarregando policiais da ativa, cobrança por números de multas de trânsito, pessoas abordados e fiscalizados, criando-se a indústria da multa. Todo esse estresse que o policial passa, faz o estado de São Paulo ser recordista em casos de suicídios envolvendo PMs.

Reestruturação da carreira precisa ser vista com urgência.

Na saúde, filas de exames e cirurgias levam pessoas a caos. O estado pode por exemplo adquirir lotes com diversos aparelhos de raio-x e ultrassom equipando os municípios, com preço reduzido e zerando filas.

Na educação, podemos propor lei que permita o professor a se alimentar junto com o aluno, isso evitaria que fossem jogados no lixo tanto alimento e ainda aumentaria o vínculo entre professor e aluno, refletindo na qualidade do ensino e diminuindo o estresse do profissional de educação. Mas o principal, defender Deus, Pátria, Família e a Liberdade.

Carlão Pignatari (PSDB)

Quem é o candidato? Sou Carlão Pignatari, deputado estadual e atual presidente da Alesp. Antes de me eleger deputado, fui prefeito de Votuporanga por dois mandatos, reeleito com mais de 80% dos votos. Em todos esses anos, adquiri experiência e hoje vivemos o melhor momento da nossa cidade, com obras e investimentos em diversas áreas. Esse trabalho não pode parar. Junto com o governador Rodrigo Garcia, vamos fazer mais e melhor. Por isso, peço seu voto para continuar trabalhando por Votuporanga e região. Meu número é 45232. Para governador, vote Rodrigo, 45.

Por que quero ser deputado? Sou de Votuporanga e minha luta é pelo interior paulista. É aqui que tenho minha família. Meu compromisso é com nossa população e toda região. Com meu trabalho, já ajudei 180 municípios com mais de R$ 4,8 bilhões. Para Votuporanga, foram inúmeras conquistas. As mais recentes foram a duplicação e recuperação da rodovia Péricles Bellini, que agora ganhará novo asfalto até Cardoso; recuperação de importantes vicinais, como as que ligam Votuporanga a Álvares Florence, Riolândia, Sebastianópolis do Sul, Parisi e à Estrada do 27, além do viaduto para Valentim Gentil. Também vamos começar em breve a recuperação completa da rodovia Euclides da Cunha.

Na saúde, conseguimos mais de 5 mil exames para zerar a fila de espera. No combate à Covid, recebemos quase R$ 10 milhões para compra de remédios, insumos e equipamentos médico-hospitalares, e 15 novos leitos de UTI. Inauguramos o hospital veterinário Meu Pet, estamos fazendo 185 casas para o fim das favelas nos bairros Matarazzo e Esmeralda, construímos as “Areninhas do Esporte”, vamos iniciar a revitalização da avenida do Pozzobon –um investimento de R$ 13 milhões, recebemos 15 novos veículos, entre eles ambulâncias, ônibus escolares e viaturas para a Polícia Militar, entre outras conquistas.

Vamos fazer mais. Nossa missão será melhorar a saúde, gerar emprego e renda para as famílias, investir em infraestrutura, educação e habitação, e avançar com a segurança e qualidade de vida. Neste domingo, peço seu voto. Carlão Pignatari, 45232.

Cassiano Rosado (PSB)

Quem é o candidato? Cassiano Rosado é um jovem ativista pela causa dos portadores de câncer! Com apenas 28 anos de idade, ele vivenciou a dor da perda da irmã Jéssica Rosado, precocemente, pela doença. Em 2017 após o falecimento de Jéssica, aos 25 anos de idade, Cassiano Rosado e seu pai resignificaram a dor em luta e transformaram em realidade o pedido feito pela irmã, ao fundarem a Associação Jéssica Rosado, com o objetivo de defender e ajudar os pacientes portadores da doença. Desde então ele passou a conhecer e defender as políticas públicas em favor das pessoas com câncer.

Por que quero ser deputado? Atualmente, a Associação Jéssica Rosado possui uma sede e mais três unidades filiais em diferentes cidades do Estado de São Paulo, atendendo 152 municípios e beneficiando mais de 32 mil pessoas por meio de recursos próprios, uma vez que a associação não é subsidiada por nenhuma verba pública.

A incidência e a mortalidade causadas pelos variados tipos de câncer merecem a militância pela causa, que tem acometido milhares de brasileiros. Por isso, Cassiano reconhece que é preciso fazer ainda mais. Se eleito Deputado Estadual, ampliará para 100 mil o número de atendidos pela associação filantrópica e atuará para facilitar a criação de mais quatro “Clinicas de tratamento oncológico Jéssica Rosado” levando tratamento gratuito e alívio às famílias no combate ao câncer. Cassiano Rosado é a renovação, a força jovem e o Deputado Estadual que o povo paulista precisa e merece!

Chandelly Protetor (Patriota)

Quem é o candidato? Sou Chandelly Protetor candidato a deputado estadual, caso eu seja eleito, eu vou trabalhar com políticas públicas para os animais na região Noroeste Paulista. Vou cobrar do estado recursos, orçamento, para a proteção animal devido ao grande número de abandono e também maus-tratos. Vou cobrar dos prefeitos, vou fiscalizar os municípios e também o estado com relação a causa animal. Vou trabalhar com uma legislação estadual para trazer melhorias na causa animal.

Por que quero ser deputado? Também vou trabalhar na questão de dar voz aos servidores públicos, que também pedem socorro e foram muito prejudicados nos últimos quatro anos, vou defender os autistas, pessoas com fibromialgia, PCD's e trabalhar com outras bandeiras para trazer melhorias para as pessoas. Trabalhar muito na questão da educação, do esporte e investir na saúde, que hoje está muito defasada e houve pouco investimento da saúde das pessoas.

Dr Hery (Solidariedade)

Quem é o candidato? Advogado formado pela PUC Campinas em 2007, ex-vereador da cidade de Votuporanga em seu primeiro mandato, eleito de 2017 a 2020. E em 2018, foi eleito pelo jornal "O Extrato" como o mais atuante vereador do noroeste paulista nos últimos 10 anos. Em 2020, foi candidato a prefeito de Votuporanga, concorrendo contra o monopólio feito pelo PSDB há mais de 20 anos na cidade e região, tendo se tornado a oposição mais votada na história da cidade, com mais de 15 mil votos. Sendo o segundo colocado com a maior votação da história da cidade.

Por que quer ser deputado? Temos dois caminhos para mudar a realidade hoje: ir para a rede social reclamar e ou escolher o caminho mais difícil que é se candidatar e tentar mudar a política por dentro. Eu sempre digo que não é a política que transforma o cidadão em ladrão, somos nós, com o nosso voto que transformamos o ladrão em político.

Nós temos que provocar a mudança. Nós precisamos de renovação, nós precisamos de gente nova chegando. Eu vejo que a maioria dos políticos, covardemente, usa a política em benefício próprio.

Nós precisamos ter pessoas novas que não se corrompem e não se vendam e que lutem pela população. Eu vejo que estamos carentes de pessoas na política que nos representem, que sejam leais e verdadeiras. Que defendam nossos interesses acima de tudo. Eu vim por essa proposta. Para poder ser a voz das pessoas que não tem voz, para poder lutar pelos que se sentem injustiçados e para poder fazer justiça por aqueles que precisam, lutando a qualquer custo.

Dr. Hery, um advogado que se destacou na região no combate aos crimes de corrupção, denunciando e cassando vários políticos por desviarem dinheiro público. “Um novo tempo está por vir!"



Marcos Palácio (PROS)

Quem é o candidato? Sou Marcos Palácio, administrador de empresas, bacharel em direito, Mestre e Doutor na área de educação, cristão, bisneto de missionários protestantes, empresário, atuo no ramo da educação, agronegócio e construção civil. Desenvolvo projetos sociais em Votuporanga há mais de 20 anos, nas áreas: assistências, educacional e inclusão social. Já atuei na área pública, nos seguintes setores: PRODEI'S desenvolvimento de indústrias, saúde, CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e na fundação de Guardas Mirins.

Por que quer ser deputado? Sou candidato para ter acesso ao orçamento do Estado, e através dele, conseguir realizar uma distribuição democrática (não politiqueira) deste orçamento. Ou seja, dando continuidade ao que já faço, oportunidade aos mais carentes de acesso à educação superior, mudando este mapa do horror da educação superior no Estado de São Paulo (estado mais rico da união), onde a cada 212 habitantes 1 consegue concluir o ensino superior. Na área de inclusão, o cargo propiciará, a continuidade e expansão para todo o estado, do projeto de reconhecimento dos Afrodescendentes, "projeto de valorização da cultura Africana", que tanto contribuiu para a construção do nosso Estado e de nosso País. O cargo propiciará o enfrentamento a improvisação voluntarista, que está presente nas mais diferentes ações de combate às desigualdades sociais realizadas pelo estado de São Paulo, onde o governo fica com o orçamento para fins politiqueiros, explorando a miséria do povo, em troca de votos em períodos eleitoreiros, transferindo o ônus social para as ONG'S - Organizações não governamentais (voluntários). Por fim, quero levar a Alesp, um modelo de projeto auto gerenciável, que atenda toda sociedade através dos verdadeiros princípios cristãos, não este cristianismo apresentado somente em períodos de eleição, mas que realmente olhe para o povo com o Olhar de Cristo. Termino, citando Salomão: “Quando os justos governam, o povo prospera, mas quando os ímpios governam, o povo sofre.” Provérbios 29:2.

Candidatos a deputado federal

João Dado (PL)

Quem é o candidato? Sou de Votuporanga e convivo em nossa cidade desde 1954. Como Deputado Federal por 10 anos, conquistei mais de 100 obras ultrapassando os R$70 milhões. Como Prefeito, saneamos as contas públicas e realizamos mais de 154 obras com investimento acima de R$90 milhões. Elevamos nosso Município aos mais altos índices de aprovação nacional, conquistando dezenas de premiações nas mais diversas áreas. Protegemos a vida humana e animal e preparamos a infraestrutura necessária na Saúde e na Educação, garantindo a qualidade de vida da nossa população.

Por que quer ser deputado? Em continuidade às mais de 200 realizações que conquistamos para melhorar a vida de nossa população, nos 10 anos representando a nossa terra como Deputado Federal e 4 anos como Prefeito Municipal, sempre cuidando de nossa gente, temos como Objetivos a serem realizados em nosso futuro mandato de Deputado Federal:

1. Assistência Social: Trazer recursos federais para o custeio de nossas Entidades Assistenciais todos os anos.

2. Saúde: Novos Consultórios Municipais nos bairros Pacaembu, Cidade Jardim, Monte Verde/Noroeste; nova UPA/SAMU na região Norte da cidade; novo CER – Centro de Especialidades de Recuperação, já aprovado pelo Governo Federal, assim como o Sarah Kubitschek de Brasília; serviços de tratamento oncológico (câncer) na Santa Casa de Votuporanga e trazer recursos para custeio.

3. Educação: Novas Escolas Municipais do 1º ao 9º ano, nos bairros Pacaembu, Cidade Jardim, Monte Verde/Noroeste e Jardim Itália; novas Creches nos bairros Pacaembu, De Bortole, Universitário, Villar I/II/III; aumentar a segurança nas Creches e Escolas;

4. Infraestrutura: Novo Anel Viário com a continuação da Avenida Sebastião Vaz de Olveira até os Bairros São Cosme e Santa Lúcia e sua interligação ao Viaduto Nelson Camargo; desassoreamento da Represa da Saev; interligação do Poço Profundo Noroeste à rede de água da Saev;

5. Proteção da vida animal: Recursos Federais para custeio da Clínica Veterinária e do Castra-Móvel. Dado é gente nossa

Thiago Oliveira (Novo)

Quem é o candidato? Tenho 38 anos, sou formado em Administração e Ciência Contábeis pela UNIFEV. Trabalho há mais de 15 anos na inciativa privada na área de planejamento de produção e nesta trajetória já morei em várias cidades do estado de São Paulo (Guaratinguetá, Amparo a Capital Paulista) e em Minas Gerais na cidade de Uberlândia.

Por que quer ser deputado? Meu objetivo como candidato é ser um agente de mudança neste cenário atual da política, pois estou insatisfeito com a forma que as coisas vão no nosso cotidiano e a maneira que as decisões estão sendo tomadas, que é de sempre privilegiar uma minoria em detrimento sacrifício da maioria. Quero estar próximo das pessoas da maneira mais informal e que estas pessoas se identifiquem comigo e que veja alguém que será a sua voz e que seja esta voz de mudança. Principais bandeiras: Crescimento econômico; Educação; Inovação e tecnologia.

Wartão (PSB)

Quem é o candidato? Me chamo Walter José dos Santos, nasci em 1967, na cidade de Votuporanga e tenho orgulho de ser filho de Rosalvo José dos Santos e Ideilde Correia dos Santos. Sou casado com a Sra. Cleide da Silva dos Santos há 38 anos, união abençoada da qual frutificaram três filhos, duas noras e três netos. Trabalhei como engraxate na Praça Matriz e aperfeiçoei-me em atividades nas fábricas de móveis e indústrias de estofados. Já atuei em dois mandatos pelo cargo de vereador, trabalhando principalmente pelas áreas da Educação, Saúde, Esporte e Serviço Social.

Por que quer ser deputado? Quem conhece minha trajetória, sabe do meu comprometimento, seriedade e integridade frente aos desafios. E, devido a experiência acumulada na vida pública e política nos últimos anos, sinto-me preparado para ser a voz do paulista em Brasília, trabalhando ainda mais por Votuporanga e região. Quero ressaltar que enquanto vereador, consegui grandes pleitos para as áreas da educação e saúde, trabalhando para zerar as filas de exames e cirurgias, além dos recursos destinados ao esporte e entidades filantrópicas de Votuporanga, merecendo destaque a implantação do trevo que liga Votuporanga a Parisi, intervenção que proporcionou fluidez no trânsito e segurança aos motoristas. Tenho o trabalho e a experiência para garantir mais recursos para nossa querida Votuporanga e para todo interior paulista.

Eleito deputado federal, vou trabalhar junto ao Ministério da Saúde para que seja instalada uma Unidade de Pronto Atendimento para atender toda aquela população do bairro Pacaembu e proximidades.

Em Brasília, também irei trabalhar para implantação de políticas públicas que garantam agilidade nas filas de exame de saúde, abertura de novas e mais vagas em creche e escolas em tempo integral, valorização do professor, recuperação da defasagem no aprendizado e, claro, emendas que contribuam para a prática do Esporte e da Filantropia.