Presidente deve visitar São José do Rio Preto no próximo dia 29, faltando apenas três dias para o primeiro turno das eleições

publicado em 20/09/2022

O presidente Jair Bolsonaro teve a agenda na região pré-confirmada Por Campetti e Tarcísio para o próximo dia 29 (Foto: Divulgação)

Da redação

O policial federal licenciado, Danilo Campetti (que é candidato a deputado estadual pelo Republicanos) divulgou um vídeo, neste fim de semana, convidando apoiadores para uma pré-agenda do presidente Jair Bolsonaro (PL) na região, no próximo dia 29. O encontro é encabeçado pelo candidato a governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e deve ocorrer em São José do Rio Preto.

A visita do presidente ao Noroeste Paulista, faltando apenas três dias para as eleições é estratégica. Em primeiro lugar ocorre por conta da vinda de outros presidenciáveis à região, como ocorreu com Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) e segundo para buscar votos para Tarcísio no reduto eleitoral do governador Rodrigo Garcia (PSDB), que é da região.