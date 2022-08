Programação será na Concha Acústica e contará com teatro, dança e circo, shows musicais, oficinas e muito mais

publicado em 26/08/2022

A programação, prevista para começar às 16h, traz atrações como teatro, dança e circo (Foto: Reprodução)

Da redação

Depois de dois anos de paralisação, em razão da pandemia da Covid-19, o Circuito Sesc de Artes está de volta e um dos pontos de parada será Votuporanga, neste domingo (28). A programação, prevista para começar às 16h, traz atrações como teatro, dança e circo, shows musicais, oficinas, intervenções, vivências, ações literárias, cinematográficas, de artes visuais e tecnologias.

Em entrevista à Cidade FM, o animador cultural do Sesc, Mateus Santos, afirmou que a população pode esperar um domingo de muito envolvimento cultural, diversidade e entretenimento.

“São sete atividades no total, duas oficinas e muita música. São atrações diversificadas, para todos os estilos e em todas as linguagens artísticas. Nas oficinas também o pessoal pode fazer um minilivro ou um robô e levar essas lembranças para casa”, disse Mateus.

O Circuito Sesc de Artes chega ao município com ações artísticas que buscam provocar novas percepções, reflexões e vivências. Com o intuito de fomentar, fortalecer e ampliar o espaço de diálogo e convivência, o respeito e a transformação social, a edição 2022 do Circuito Sesc de Artes intensifica o olhar para toda a diversidade de pessoas.

“As atividades são todas gratuitas e a gente reforça esse convite para a população, pode ir para a praça com a gente, chama os amigos, chama os familiares, pois o Circuito gosta de agregar as pessoas e estamos retomando as atividades presenciais depois de dois anos, então está bem especial a nossa programação”, concluiu.

Programação

O MudaLab (SP) leva o Roboíno Maker - A Robótica Divertida. Na atividade, os participantes pilotam robôs construídos com arduíno e controlados por celular, conhecem suas estruturas internas de robótica e os testam em um circuito, com semáforos, cancelas e outros obstáculos. A oficina tem o objetivo de desmistificar a programação e a robótica e apresentar seus conceitos básicos de maneira lúdica e divertida!

O espetáculo de circo Retirantes, da Trupe Baião de 2 (SP), se envereda pela cultura nordestina para contar a história de um sonhador casal de migrantes recém-chegado a uma nova terra. Os artistas demonstram força e equilíbrio em cenas com acrobacias, como a lira-percha e a manipulação de objetos. Maracatu, frevo e forró dão o tom dos números circenses e da dança.

Clarin Cia de Dança (SP) apresenta o espetáculo de dança OU 9 OU 80. Ele faz referência a dois acontecimentos violentos: nove mortes em Paraisópolis (São Paulo) e 80 tiros no carro de uma família em Guadalupe (Rio de Janeiro). A apresentação utiliza letras de funk para narrar as histórias e expõe as modificações dos movimentos do funk ao passinho.

O grupo êBA! (SP) une literatura e brincadeiras em Histórias na Palma da Mão. Por meio de uma leitura mediada, os artistas buscam criar um momento de vínculo afetivo e aproximar o leitor do livro. Além da leitura mediada, o grupo também propõe a leitura compartilhada e as demais formas de se contar uma história, com livros, corpos e vozes.

Em Livro de Uma Página, o escritor mineiro Daniel Viana e três poetas convidados (SP) apresentam ferramentas para compor micronarrativas que se transformam em um exemplar autoral. Os participantes são estimulados a criar poemas e contos a partir de seu repertório pessoal e recebem dicas para ilustrar seu minilivro.

Josyara, cantora, compositora e violonista de Juazeiro divide o palco com as Panteras Negras, banda instrumental composta de mulheres negras, em um show que retrata as mulheres, a negritude e o Nordeste. No repertório estão músicas criadas para este encontro e composições dos repertórios das Panteras Negras e de Josyara, que apresenta faixas do disco “Mansa Fúria”.