publicado em 02/07/2022

A primeira sessão já será realizada neste domingo (03), às 15h30, com a exibição do filme “A Casa Monstro” (Foto: Divulgação)

O ‘Cinema Cultural’ está de volta e agora com a novidades. A primeira delas é a “Sessão Azul”. Ir ao cinema pode parecer uma ação cotidiana para muitas famílias com crianças e jovens, mas não é bem assim para todos. Isto porque o som alto, a temperatura ou até mesmo a iluminação podem gerar incômodo para quem possui TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Foi de olho nessa realidade e pensando na inclusão dessas pessoas que a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo decidiu realizar a “Sessão Azul” que nada mais é do que sessões de cinema adaptadas para crianças com distúrbios sensoriais e suas famílias, de forma que funcionem como uma espécie de treinamento para as crianças na adaptação ao ambiente do cinema.

A iniciativa, segundo Fernando Caetano, chefe da divisão administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo de Votuporanga, visa proporcionar a inclusão das pessoas portadoras do TEA, assim como proporcionar uma experiência agradável a quem possui outras síndromes, transtornos ou doenças que acarretam hipersensibilidade sensorial em geral.

“Teremos um técnico especializado que fará o acompanhamento de todo o trabalho. A luz ficará acesa durante todo o filme, o som será mensurado através de um pai de autista com o seu filho, para que eles possam se sentir bem acomodados aqui”, explicou.

A primeira sessão já será realizada neste domingo (03), às 15h30, com a exibição do filme “A Casa Monstro”.

‘Cinema Cultural’

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, exibe todos os finais de semana uma programação diversificada de filmes voltados para toda família e com entrada gratuita. As sessões são realizadas no auditório do Parque da Cultura com som e imagem de cinema mesmo.

Para este final de semana, além da “Sessão Azul”, serão apresentadas outras três sessões; duas hoje (às 15h30 com a exibição do filme Lanterna Verde – classificação de 10 anos – e às 17h30 com o filme Pantera Negra – classificação livre) e uma amanhã, às 17h30, com o filme A Casa Monstro – classificação livre