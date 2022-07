A unidade do município, está com 80 vagas abertas para cursos técnicos gratuitos

publicado em 02/07/2022

A unidade do município, está com 80 vagas abertas para cursos técnicos gratuitos em diversas áreas (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O Vestibulinho da Etec (Escola Técnica Estadual) Votuporanga será realizado neste domingo (03), a partir das 13h30, de forma presencial. A unidade do município, está com 80 vagas abertas para cursos técnicos gratuitos em diversas áreas para início neste segundo semestre.

As vagas estão divididas entre os cursos presenciais de Contabilidade (noturno), que tem somente um ano para conclusão e Informática para Internet (noturno). Já no ensino on-line as oportunidades são para guia de turismo, secretariado e transações imobiliárias. Para quem ainda se interessar a instituição oferece a disputa para vagas remanescentes do curso de recursos humanos.

O candidato a uma vaga dos cursos técnicos deve conferir previamente o local de prova e esteja atento às seguintes orientações. Os portões dos locais de prova serão abertões às 12h30 e fechados às 13h30, horário do início do exame que terá quatro horas de duração. Após o fechamento do portão, não será permitida a entrada de nenhum candidato.

Será preciso permanecer na sala de prova até, no mínimo, 15h30. Após esse horário é possível deixar o local e levar consigo o caderno de questões. É necessário levar uma caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2, borracha e régua. É imprescindível levar um documento de identidade original com foto, em boas condições de visibilidade para conferência dos dados;

É proibido usar calculadora, computador, telefone celular e outros aparelhos eletrônicos durante a prova. Todos os equipamentos devem permanecer desligados nas dependências do prédio.

Também é importante que os candidatos estejam atentos às orientações da Organização Mundial de Saúde, a fim de prevenir o contágio da Covid-19. Sendo assim, recomenda-se manter o distanciamento social, o uso de álcool em gel para higienização das mãos e superfícies e o uso de máscaras de proteção facial, com cobertura total de nariz e boca.

A máscara será obrigatória nas cidades em que vigora uma lei municipal determinando o uso do item em locais fechados. Além disso, a organização da prova orienta que o candidato infectado com a Covid-19, com sintomas ou que teve contato com uma pessoa doente ou com suspeita, não compareça ao local de prova.