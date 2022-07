Os medicamentos são uma opção muito comum dentro da área da medicina tradicional, que só visa na tentativa de tirar a dor

publicado em 02/07/2022

Dr. Emanuel Rivas, Fisioterapeuta Quiropraxista, oferece atendimento especializado junto à Movifísio em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Tendinite trata-se de uma inflamação do tendão e muito comum em quem realiza movimentos repetitivos e que sobrecarregam os tendões, essa doença causa dores severas e limita os movimentos.

Os medicamentos são uma opção muito comum dentro da área da medicina tradicional, que só visa na tentativa de tirar a dor e o processo inflamatório que muitas vezes fracassa sem solução ao problema.

Isto acontece porque a raiz do problema não é achada pois a maioria das vezes são questões mecânicas de mal funcionamento da coluna e articulações próximas ao tendão e a causa que da lesão crônica do tendão que provoca dificuldade no processo de cicatrização e reparação do mesmo.

A fisioterapia avançada é mais resolutiva que o uso de medicamentos porque vai atingir tanto a problema mecânico como a lesão do tendão. Para conseguir o resultado utilizamos a quiropraxia para reorganizar as estruturas que provocam conflito no movimento formando ao tendão e a técnica MEP (MICROELETRÓLISE PERCUTÂNEA) que usa uma corrente terapêutica transmitida a traves de uma agulha de acupuntura, que vai ajudar a regenerar as fibras lesionadas para garantir sua recuperação e retorno a suas atividades.