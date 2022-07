No documento, o representante do Ministério Público afirma que eventual cumprimento da prestação pecuniária não afasta os efeitos secundários da condenação

publicado em 28/07/2022

O promotor reiterou o pedido para a perda do mandato do vereador Cabo Renato Abdala (Foto: A Cidade)

Da redação

entenda), o promotor responsável pelo caso, Eduardo Martins Boiati, reiterou, no processo, o pedido para a expedição de ofício determinando a perda do mandato. Após a manifestação do novo advogado do vereador Cabo Renato Abdala (Patriota), dr. Glauber Henrique Lopes (), o promotor responsável pelo caso, Eduardo Martins Boiati, reiterou, no processo, o pedido para a expedição de ofício determinando a perda do mandato.

No documento, o representante do Ministério Público afirma que eventual cumprimento da prestação pecuniária não afasta os efeitos secundários da condenação, ou seja, a perda do mandato, de caráter constitucional.

“A perda do mandato, a ser declarada pelo Presidente da Câmara Municipal, é consequência da suspensão dos direitos políticos que decorreu da condenação criminal transitada em julgada diante da autoaplicabilidade do artigo 15, III, da Constituição Federal. Por isso que a natureza do ato a ser expedido pelo Presidente da Câmara Municipal é de natureza declaratória, cujos efeitos retroagem ao momento do trânsito em julgado da sentença criminal transitada em julgado, sendo irrelevante, para tal fim, o posterior cumprimento da pena alternativa”, conclui o promotor.