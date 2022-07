Vereador não conteve as lágrimas ao falar da condenação que pode custar seu mandato e pediu perdão aos colegas em tom de despedida

publicado em 26/07/2022

Cabo Renato Abdala se emocionou ao discursar na Câmara e falar sobre a condenação que pode custar o seu mandato de vereador Foto: A Cidade

Da redação

O vereador Cabo Renato Abdala (Patriota) utilizou seu tempo regimental na sessão da Câmara Municipal de segunda-feira (25) à noite para desabafar sobre a condenação que pode custar o seu mandato no Legislativo. Aos prantos, ele citou um versículo bíblico (Jeremias 17:5) “maldito o homem que confia no homem” e pediu perdão aos colegas de Casa em tom de despedida.

Como noticiado com exclusividade pelo A Cidade neste fim de semana, o Ministério Público requereu a expedição de ofício à Câmara Municipal de Votuporanga, para fins da declaração de perda do mandato de Cabo Renato, em razão de um processo em que ele foi condenado a cinco meses de detenção, após divulgar uma Fake News nas eleições de 2020.

Não foi apresentado recurso e o caso transitou em julgado o que, segundo o MP, deve provocar a perda automática do cargo. Sem entrar em detalhes sobre os bastidores do processo e nem citar nomes, Renato lamentou ter confiado em algumas pessoas e ter caminhado com elas em sua vida política.

“Confiei em pessoas e escolhi o caminho da política, porque eu queria fazer o bem, queria fazer política, justiça, fazer as coisas acontecerem e a política não me corrompeu. Alguns erros me causam a confusão que estou vivendo nos últimos dias. Confiar com pessoas, caminhar com algumas pessoas, deixar de caminhar com outras. Quero aproveitar a oportunidade para pedir perdão a qualquer um dos senhores (vereadores), por qualquer sofrimento, qualquer pessoa pública, qualquer pessoa do governo por alguma ofensa ou qualquer outra coisa. Esse é o jeito Renato. Independente do que for acontecer com a minha vida, Deus conhece o meu coração e as minhas ações”, disse o vereador na tribuna.

Novo advogado

O novo advogado constituído pelo vereador Cabo Renato Abdala (Patriota), Glauber Henrique Lopes, solicitou à Justiça Eleitoral de Votuporanga a extinção da punibilidade imposta na sentença que suspenderia os seus direitos políticos e, consequentemente, causaria a perda do mandato na Câmara.

O defensor, que substitui o escritório de advocacia do ex-vereador e ex-companheiro político de Abdala, Hery Waldir Kattwinkel Junior, argumenta que, com o pagamento das pecúnias impostas na substituição da pena de detenção, já estaria extinta a punibilidade, com base em uma súmula do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) que diz que: “a suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos”.

O advogado apresentou ainda os comprovantes de pagamento ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Votuporanga, como determinava a sentença, e solicitou a remoção dos demais procuradores do caso.