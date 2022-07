A abertura das lojas até às 18h será adiada para o sábado do dia 16 de julho

publicado em 02/07/2022

Comércio de Votuporanga não ficará aberto até mais tarde, como de costume, no segundo sábado do mês, mas sim no dia 16 (Foto: A Cidade)

A ACV (Associação Comercial de Votuporanga) divulgou ontem um comunicado informando que, por conta do feriado de 9 de julho da Revolução Constitucionalista de 1932, que será no segundo sábado do mês, a abertura das lojas até às 18h será adiada para o sábado do dia 16 de julho.

“A abertura em horário especial é importante como oportunidade a quem trabalha a semana toda e não tem tempo hábil de realizar suas compras. Percebemos também um intenso movimento de clientes da cidade da região. Então, não podemos abrir mão dessa medida”, destaca o presidente da entidade, Carlos Eduardo Ramalho Matta.