publicado em 22/07/2022

O ex-vocalista do ‘Raimundos’, Rodolfo Abrantes, estará em Votuporanga amanhã para participar da 2ª Conferência Redenção (Foto: Divulgação)

Da redaçãoVotuporanga sedia neste sábado (23) a 2ª Conferência Redenção 2022, com a presença do casal Rodolfo e Alexandra Abrantes. O evento acontece na Igreja Shekinah, na rua Itacolomi, esquina com a Pernambuco, próximo à praça São Bento, a partir das 19h30.Rodolfo Abrantes ganhou fama em meados dos anos 90 ao lado de Digão (baterista) e Canisso (baixista) com a que se tornaria uma das bandas de rock mais queridas do Brasil, o Raimundos.No geral, as músicas tocadas pelo grupo eram tomadas por palavrões e tratava dos mais variados temas, incluindo as drogas, que fez parte da sua vida no mesmo período em que a banda aproveitava da fama em meio aos milhares de fãs.Em 2001, no entanto, o cantor deixou a banda e se converteu ao cristianismo e os palavrões foram substituídos pela palavra de Deus, que leva para todos os lugares como missionário. Hoje, Rodolfo Abrantes é cantor, compositor, multi-instrumentista, pastor e ministro evangélico brasileiro.É sobre essa transição e conversão que ele irá falar aos votuporanguenses e moradores da região que participarem do evento gospel. O encontro será aberto pelo Ministério de Louvor Atrius – da Igreja Shekinah. Em seguida, palavra com Alê Abrantes, intervalo da conferência. Logo após, apresentação da cantora gospel Renata Marin, e encerramento com Rodolfo Abrantes e sua esposa juntos.Mais informações pelos telefones (17) 997329133 e 99767-828.