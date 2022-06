A entidade atua desde 1979 na valorização dos profissionais do setor e sua representatividade é reconhecida em todo Estado

publicado em 21/06/2022

A Searvo atua há exatos 43 anos na defesa dos interesses dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da região (Foto: Divulgação)

Da redação

Fundada em 20 de junho de 1979, a Searvo (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Votuporanga) nasceu com uma missão: promover a união entre os profissionais das áreas técnicas ligadas à engenharia, arquitetura e agronomia.

Exatos 43 anos depois, a entidade de classe, no entanto, tem ainda mais a comemorar. “A Searvo tem o papel de valorizar e realizar o aprimoramento profissional de seus associados, além de ser um ambiente facilitador de negócios que conecta profissionais, estudantes e empresas através de sua rede de networking.



Auxiliamos o CreaSP nas fiscalizações de obras e outras correlacionadas com a engenharia, arquitetura e agronomia, visando sempre a proteção e segurança que o profissional habilitado oferece quando contratado”, disse o presidente da Searvo, Gabriel Gomes Bifaroni.

São mais de quatro décadas de uma representatividade hoje reconhecida em todo o Estado de São Paulo, justamente pela defesa intransigente dos interesses do setor, aliada à uma participação ativa no desenvolvimento de Votuporanga.

“A Searvo possui representação em quase todos os conselhos municipais de Votuporanga, nas instituições de ensino da cidade e em comitês estaduais, participou ativamente na alteração do plano diretor recém alterado e está colaborando junto a prefeitura com a nova alteração do código de obras da cidade”, completou Gabriel.

E os objetivos se renovam a cada dia, seja pelo avanço da tecnologia, ou pela renovação de conhecimento e alianças com a sociedade.

“Como presidente tenho como missão garantir uma ótima gestão da entidade, buscar novos produtos e métodos de construção para os associados, promover cursos e workshops. Busco também introduzir o coworking ‘trabalho colaborativo ou trabalho cooperativo’, para facilitar o dia-a-dia dos associados e criar uma um grande ecossistema de negócios, com perspectivas futuras para a implantação de um HUB de inovação na associação. Possibilidades de realizar mentorias e incubar Startups afim de atender demandas do mercado regional”, complementou o presidente.

Ainda segundo Gabriel, todo o desenvolvimento da Searvo ao longo desses 43 anos se deve à dedicação de todos os seus ex-presidentes, que se dedicaram inteiramente a entidade.