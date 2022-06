A unidade foi montada na rua Germano Robach, esquina com a rua Ércole Sereno, entre os bairros da Estação e Matarazzo

publicado em 18/06/2022

Após a inauguração, algumas das autoridades seguiram para a Areninha, onde acompanharam o primeiro jogo no local (Foto: Assessoria)

Da redação



Além da Clínica, o governador Rodrigo Garcia realizou também, na noite de sexta-feira (17) a entrega da primeira das cindo Areninhas que estão em construção em Votuporanga. A unidade foi montada na rua Germano Robach, esquina com a rua Ércole Sereno, entre os bairros da Estação e Matarazzo.

O descerramento da placa inaugural ocorreu ainda na Clínica, mas depois as autoridades seguiram para o local, onde iria ocorrer o primeiro jogo no campo de futebol society.

“Estamos entregando a primeira Areninha da cidade de um conjunto de outras quatro que estão em obras nos mais variados bairros de Votuporanga. As Areninhas são um programa importante para que possamos levar o esporte e o lazer para os bairros e a gente sempre celebra porque as políticas públicas do Estado estão presentes aqui em Votuporanga”, completou o governador Rodrigo Garcia.