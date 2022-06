O evento é uma boa oportunidade para quem gosta de música conhecer de perto o desempenho dos artistas votuporanguenses

publicado em 30/06/2022

O evento encerra o primeiro semestre dos alunos, com uma apresentação de tudo o que eles aprenderam durante o período (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redaçãoA Escola Municipal de Artes “João Cornachione, Oscarito’, realiza nesta quinta-feira (30) uma audição, onde apresentará ao público uma amostra das atividades desenvolvidas em seus cursos regulares de música neste primeiro semestre. A entrada é gratuita e voltada para os pais e amigos dos alunos, mas sem restrição para o público em geral.De acordo com o coordenador da Escola de Artes, Túlio César Godas, quase uma centena de alunos participará da audição, que marca o encerramento do primeiro semestre letivo de 2022 dos projetos coordenados pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo.“É muito gratificante ver que as pessoas estão voltando a ter a vontade de buscar a música como um auxílio nesse período pós-pandemia. Fico muito feliz de ver a evolução dos nossos alunos e seguimos com a expectativa de pelo menos dobrar o esse número para o ano que vem, de forma a inserir a música cada vez mais na vida das pessoas”, disse Túlio.A apresentação começa às 20h30, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo. O evento é uma boa oportunidade para quem gosta de música conhecer de perto o desempenho dos artistas votuporanguenses, atualmente em fase de formação, em segmentos diversos, como: violão popular, flauta doce, percussão e bateria, e, ainda, instrumentos de orquestra, como violino, viola, violoncelo e contrabaixo acústico.A audição encerra o primeiro semestre de trabalho e a partir de então os alunos estarão de férias. A partir do próximo dia 20, até o dia 5 de agosto, serão abertas as inscrições nos cursos da Escola Municipal de Artes.Os interessados devem procurar a secretaria da Escola Municipal de Artes, localizada na rua São Paulo, nº 3546, Patrimônio Novo (anexa à Concha Acústica). Para mais informações o telefone da escola é o (17) 3422-4288.