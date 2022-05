Receita total arrecadada ficou em R$ 131 milhões e as despesas registradas em R$ 98,8 milhões, o que mostra o equilíbrio financeiro

publicado em 28/05/2022

Resultado orçamentário do município foi apresentado pelo secretário da Fazenda, Deosdete Vechiato na Câmara Municipal (Foto: Assessoria)

A audiência pública realizada na quinta-feira (27), na Câmara Municipal de Votuporanga, destacou de forma positiva o equilíbrio financeiro implementado nas contas públicas pela Administração Municipal. De acordo com os dados apresentados pela Secretaria Municipal da Fazenda aos vereadores e público presente, a cidade teve um superávit (diferença entre receitas e despesas da Prefeitura) da ordem de R$ 32,2 milhões no primeiro quadrimestre deste ano.

A receita total arrecadada no período ficou em R$ 131 milhões e as despesas registradas ficaram em R$ 98,8 milhões. Inicialmente, pela lei orçamentária, a arrecadação prevista para o período era de R$ 121,9 milhões, ou seja, o município arrecadou pouco mais de R$ 9 milhões do que esperava para os primeiros quatro meses do ano.

Além da boa arrecadação, a Administração Municipal também se mostrou firme na contenção de gastos. Isso porque para o primeiro quadrimestre a perspectiva era de uma despesa na ordem de R$ 113,2 milhões.

“Isso acontece sempre no primeiro quadrimestre, pois nesse período nós temos, por exemplo, a receita de IPTU, que é um período onde se recebe muito pagamento a vista. Numa média mensal de R$3 milhões que arrecadamos, em fevereiro nós recebemos praticamente R$ 9 milhões, são pessoas que preferem pagar à vista para ficar livre. Também tivemos a arrecadação do IPVA, que se concentra nos três primeiros meses então a arrecadação se concentra nesse primeiro quadrimestre. Então o primeiro quadrimestre é o período que tem o seu maior superávit, que é o que vai equilibrar os quadrimestres futuros ”, explicou o secretário da Fazenda, Deosdete Vechiato.

Foram apresentados ainda os resultados das autarquias, da Câmara Municipal e dados de comprometimento do orçamento com folha de pagamento e os investimentos em educação e saúde obrigatórios por lei.

As despesas de pessoal somaram R$ 153 milhões, lembrando que, nesse caso, é levado em consideração os últimos 12 meses e não apenas o quadrimestre. Dessa forma, o comprometimento do orçamento municipal com os servidores públicos ficou em 40,57%, abaixo do limite de 54% estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.