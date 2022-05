Cidade

Solidariedade em forma de sorvete: 10ª Festa do Sorvete reúne mais de 1 mil pessoas em Votuporanga

A 10ª Festa do Sorvete reuniu mais de 1 mil pessoas em ação em prol do Centro Social e do Parque São Vicente de Paula (Asilo)

publicado em 31/05/2022

Centenas de pessoas prestigiaram a 10ª Festa do Sorvete organizada pela Loja Maçônica Brisas Suaves, neste final de semana (Foto: A Cidade) Da redação



A já tradicional Festa do Sorvete, promovida pela Loja Maçônica Brisas Suaves, em parceria com a Escola Dinâmica e a Sorveteria Cremão, mais uma vez bateu recorde de público. Em sua 10ª edição, o evento, que tem renda revertida para o Centro Social e para o Parque São Vicente de Paula (Asilo), reuniu mais de 1 mil pessoas neste final de semana.



A receita para o sucesso é “simples”: o sorvete de qualidade, que todos amam, a solidariedade e, é claro, uma boa organização, o que permitiu momentos de lazer para toda a família. Esses “ingredientes” foram reunidos por uma comissão que envolve voluntários de todos os setores da sociedade.



Toda a estrutura foi montada na quadra da Escola Dinâmica que, apesar de ser enorme, parecia pequena para a quantidade de pessoas que aproveitou o forte calor do domingo para se refrescar com quilos e mais quilos de sorvete de massa (ninho trufado, morango, flocos e chocolate), além de centenas de picolés, que também foram servidos à vontade aos convidados.



Para a criançada, além do sorvete, havia ainda uma série de brincadeiras com palhaços, brinquedos infláveis e pula-pula. Enquanto isso, os pais se deliciavam nas dezenas de mesas montadas e se serviam em “estações” separadas por sabor, sempre ocupadas por dois ou mais voluntários, tudo para evitar filas e para que as pessoas pudessem aproveitar ao máximo.



O convite foi vendido a R$ 15 e por meio dele os convidados tiveram acesso à vontade a sorvete das 14h às 17h, assim como concorreram a brindes que foram sorteados durante o evento. Além da comissão organizadora e dos parceiros, a 10ª edição da Festa do Sorvete também contou com o apoio de várias empresas de Votuporanga, que colaboraram para que a renda fosse a maior possível em prol das entidades beneficiadas.



Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/cidade/2022/05/solidariedade-em-forma-de-sorvete-10-festa-do-sorvete-reune-mais-de-1-mil-pessoas-em-votuporanga-n73142