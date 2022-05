A instituição está com inscrições e matrículas abertas para os cursos de Pedagogia, Ciências Contábeis, Administração e Gestão de Recursos Humanos

publicado em 31/05/2022

Além de cursos com mensalidades acessíveis, a Faculdade FUTURA ainda mantém uma excelente política de descontos e bolsas (Foto: Divulgação)

Da redação

Seguindo na proposta de democratizar a educação, a Faculdade FUTURA – Grupo Educacional FAVENI, lançou nesta semana o seu tradicional vestibular de inverno. A instituição está com vagas abertas para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e Gestão de Recursos Humanos (tecnólogo), além de Pedagogia e Ciências Contábeis à distância.

A Faculdade FUTURA oferece graduação de qualidade com mensalidades acessíveis graças ao aporte pedagógico e financeiro oferecido pelo Grupo Educacional FAVENI, que possui uma rede com mais de dez faculdades presenciais, além de uma das maiores e melhores plataformas à distância do país.

“Nós retomamos as aulas na modalidade presencial no primeiro semestre e já tivemos bons resultados em relação a eventos, jornadas, vários cursos de nivelamento e extensão que já foram ofertados dentro da proposta presencial”, disse Gestor de Políticas Acadêmicas, Tiago Moreno.

O vestibular é muito simples, somente uma redação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online pelo site: www.faculdadefutura.com.br ou pelo WhatsApp (17) 99673-3260.

Além de cursos com mensalidades acessíveis, a Faculdade FUTURA ainda mantém uma excelente política de descontos e bolsas, onde os alunos se enquadram facilmente (nota do Enem, parcerias com empresas e prefeituras vizinhas, indicação, etc).

Já os calouros têm ainda à disposição bolsas com descontos incríveis, de forma que as mensalidades de Administração e Ciências Contábeis saem por apenas R$250 nos dois primeiros anos, enquanto para os cursos de Gestão de Recursos Humanos e Pedagogia se estende durante o primeiro ano de graduação.