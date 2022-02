A via, com 10,2 quilômetros de extensão, será toda recapeada, recebendo melhorias não só de conservação, como de sinalização

publicado em 12/02/2022

Obras já foram iniciadas para a recuperação de 10,2 quilômetros da pista que liga Votuporanga a cidade de Álvares Florence (Foto: Assessoria)

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari (PSDB), comemorou, na sexta-feira (11), o início das obras na Vicinal que liga Votuporanga a Álvares Florence. A via, com 10,2 quilômetros de extensão, será toda recapeada, recebendo melhorias não só de conservação, como de sinalização.Além desse trecho, está em obras mais 9,4 quilômetros que que ligam Votuporanga a Parisi. O recurso, no valor de R$ 14 milhões, advém do programa Novas Estradas Vicinais, que integra o Pró São Paulo, e foi liberado por Carlão, enquanto ele esteve como governador interino do Estado de São Paulo, em novembro do ano passado.“Todas as estradas vicinais da nossa região serão recuperadas ao longo deste ano. Trabalhamos muito por essa conquista e o Governo de São Paulo está atento às demandas da nossa região. Ambas as vicinais são usadas diariamente pelos moradores não só de Álvares Florence e Parisi, como de cidades vizinhas, que optam por esses trechos para chegarem a Votuporanga. É o caso de Américo de Campos e Pedranópolis, por exemplo, entre outras. São trechos fundamentais e que precisam estar boas condições para facilitar a vida das pessoas”, disse Carlão.