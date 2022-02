Aulas presenciais foram retomadas na quarta-feira (02) e o secretário da Educação, Marcelo Batista, esteve na Cidade FM para um balanço do 1º dia

publicado em 03/02/2022

Marcelo Batista, secretário da Educação, fez um balanço do 1º dia de aula e disse que não será exigido comprovante de vacinação (Foto: A Cidade)

Da redação

As aulas presenciais para 100% dos alunos foram retomadas na quarta-feira (02) em Votuporanga, tanto nas escolas municipais, como estaduais e parte das privadas, de forma obrigatória. Para fazer um balanço sobre o primeiro dia de aulas e apresentar os protocolos adotados nas escolas para o retorno seguro dos alunos, aconvidou o secretário Municipal da Educação, Marcelo Batista, que ainda garantiu que não haverá a exigência de comprovante de vacinação contra a Covid-19 nas escolas municipais.Segundo Batista, o retorno ocorreu de forma tranquila e com grande adesão dos alunos. Nas escolas, os alunos encontraram um reforço na segurança sanitária e protocolos pedagógicos específicos voltados a recuperar o tempo perdido fora da sala de aula, que prejudicou muitos alunos.“A criação do projeto auxílio pedagógico vem na verdade oferecer atividades praticamente o dia inteiro direcionadas à alfabetização e fortalecimento das demais disciplinas. Essa é uma força tarefa que garante ao aluno a recuperação, o reforço e fortalecimento de tudo aquilo que não foi trabalhado em razão da pandemia”, disse.Questionado sobre a exigência do comprovante de vacinação contra a Covid, anunciada recentemente pelo Governo do Estado, o secretário afirmou que a medida não será implementada no município por questões técnicas, mas afirmou que os pais estão sendo orientados nas escolas sobre a importância da imunização.“Nós não vamos implementar essa ação no município, pois a nossa faixa etária de atendimento, que é de 0 a 9 anos, é um público mais sensível. A vacina que está disponível até o momento para as crianças ainda não faz parte do nosso calendário de vacinação já que nós, da rede pública do município, trabalhamos exclusivamente atendendo as orientações do calendário oficial nacional de vacinação. Uma vez essa vacina ainda não fazendo parte deste quadro, nós não vamos fazer a exigência delas nas nossas escolas”, disse o secretário.Marcelo ainda tirou a dúvida de alguns ouvintes a respeito do “Kit alimentação” que estava sendo distribuído nas escolas durante o período de aulas remotas. Com o retorno das atividades presenciais, os alunos voltam a se alimentar nas escolas, mas segundo ele, nenhuma família ficará desassistida.“Por uma questão de legislação, não podemos manter a distribuição dos kits, mas não vamos deixar nenhuma família desamparada. Se alguém ainda estiver com dificuldades ou desempregado, basta procurar a escola e explicar a situação que eles serão encaminhados para a Secretaria de Assistência Social, que realizará a entrega de cestas básicas para essas famílias”, concluiu.percorreu escolas municipais, estaduais e particulares de Votuporanga para