O jornal A Cidade deu um giro pelas escolas de Votuporanga e conversou com os diretores sobre o primeiro dia de aula do ano

publicado em 03/02/2022

A equipe da escola estadual SAB montou uma espécie de passarela para celebrar o retorno dos estudantes; alunos, escalados como ‘acolhedores’ ministraram aulas para acolher colegas (Fotos: Arquivo pessoal e A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brAs escolas de Votuporanga foram preenchidas por um mar de vozes empolgadas na quarta-feira (02), quando as aulas voltaram, desta vez com a presença de (quase) todos os alunos matriculados.O jornaldeu um giro pelas unidades de ensino do município, tanto da rede municipal quanto estadual e particular, e, entre os diretores entrevistados pela reportagem, houve um consenso: o primeiro dia de aula do ano foi marcado pela alegria dos estudantes em rever todos os seus colegas.As novidades deste novo ano letivo é que a presença dos alunos nas aulas é obrigatória e as escolas não precisam exigir o distanciamento social entre eles. O que é, de fato, obrigatório em todas as unidades de ensino é o uso de máscara, higienização das mãos com álcool em gel ou líquido e aferição de temperatura.Cada escola trabalhou a acolhida dos estudantes do seu jeito. Na escola estadual “Profª Sarah Arnoldi Barbosa”, também conhecida como SAB, a equipe montou uma espécie passarela cercada com bexigas para comemorar o retorno dos jovens. E a primeira aula dos alunos foi ministrada pelos seus colegas de classe que foram escalados para serem “acolhedores”.Nesta iniciativa, uma dupla de alunos ministra uma aula para primeiro acolher os demais da sua turma e, depois, trabalhar com eles os seus “projetos de vida” (nome de uma das disciplinas da grade da rede estadual de ensino).“Hoje, quem está acolhendo os alunos são os [estudantes] ‘acolhedores’ da escola. Então, os professores estão em outras atividades na coordenação e os alunos estão dentro das salas [de aula] acolhendo os outros alunos, porque hoje é o dia de trabalhar o projeto de vida de cada um, para depois nós iniciarmos o ano letivo”, explicou a diretora Isabel Cristina Bertolo, que estimou que, pelo menos, 80% dos alunos compareceram ao primeiro dia de aula na escola.A coordenadora Viviani Rodrigues Rodante acrescentou que, nesta acolhida, acontece um trabalho de conscientização sobre os cuidados em relação à pandemia em duas frentes. “A conscientização por parte dos alunos acolhedores para os outros alunos e dos professores para os alunos já está sendo feita. Agora dos pais, vai ser numa reunião on-line [na semana que vem]”, disse.Apesar da obrigatoriedade da presença dos alunos, nem todos apareceram no primeiro dia de aula. No SAB, por exemplo, a diretora estimou que, pelo menos, 80% dos estudantes foram para a escola.No CEI (Centro de Educação Infantil) “Profª Maria Izabel Martins de Oliveira”, também conhecida como Mimo, o diretor Henrique Ribeiro Carrasco também estimou que 80% das crianças foram às aulas presenciais.Já na escola Dinâmica, que faz parte da rede particular de ensino em Votuporanga, a taxa de presença dos alunos beirou os 100%. Isso porque, de acordo com a diretora Márcia Maria Espada São João, 95% dos estudantes apareceram no primeiro dia. Ela contou que alguns alunos não foram por estarem viajando e outros por suas famílias estarem cumprindo período de isolamento, por conta da Covid.Todos os diretores entrevistados pela reportagem também reforçaram que suas escolas seguem os protocolos sanitários contra a Covid-19 de maneira rigorosa. “Tem a conscientização da importância do uso da máscara; do álcool em gel e álcool 70 líquido; e a aferição de temperatura antes de entrar na escola”, contou a diretora Isabel, do SAB.O diretor Henrique, da Mimo, também disse que reforça sobre a segurança da escola quando conversa com pais receosos sobre o retorno dos seus filhos às atividades presenciais. “Tem pai que está com receio, mas eu oriento que, nesse momento, a escola é um ambiente seguro e está seguindo os protocolos sanitários”, disse.Na Dinâmica, a diretora Márcia disse que os protocolos continuam basicamente os mesmos do final do ano passado, quando a escola já podia receber alunos presencialmente. “A única diferença é que, agora, não precisa do distanciamento. Os demais, usar máscara, higienizar as mãos com álcool em gel e aferir a temperatura, continuam”, disse.Além disso, nenhuma escola exige a apresentação da carteirinha de vacinação contra a Covid para que o aluno possa voltar a frequentar as aulas presencialmente. Mas, no caso das escolas da rede pública, as equipes buscam conscientizar os alunos e seus pais (ou responsáveis) sobre a importância de se vacinar contra a doença.