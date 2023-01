Coluna semanal Dinheiro a dois por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 17/01/2023

Graziele Delgado e Evandro Valereto (Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Olá, querido(a) leitor(a)! Como uma coluna que fala de finanças e investimentos, não poderíamos deixar passar o fato que estremeceu o mundo dos investimentos na semana passada: o caso das lojas Americanas. Queremos explicar o que aconteceu, quais são os riscos envolvidos e porque você deve ficar atento para não cair em manipulações exageradas, que se aproveitam da falta de conhecimento para vender produtos como consórcios, financiamentos, etc.A Americanas S.A. foi fundada em 1929, em Niterói-RJ, e atua, principalmente, no segmento de varejo. Além do e-commerce, a companhia possui mais de 3800 estabelecimentos físicos pelo Brasil, com capital aberto na Bolsa de Valores brasileira: AMER3. E o que aconteceu, afinal? Na semana passada, veio à tona inconsistências contábeis que esconderam um rombo de R$20 bilhões. Após o escândalo, o CEO se demitiu, as ações da empresa tiveram queda de mais de 70% no preço e o mercado financeiro ficou alvoroçado. Obviamente, muitas pessoas se aproveitaram do ocorrido para reafirmar as crenças de que o mercado financeiro é cassino, deve ser evitado por pessoas “de bem” e é melhor manter distância. Mas qual a verdade diante de tudo isso?Em primeiro lugar, essa crença de que investir na Bolsa de valores é como apostar em um cassino é uma ideia unilateral: sim, existem muitas pessoas que se utilizam da Bolsa de valores dessa forma, mas esse não é o único caminho – nem o que ensinamos por aqui. O mercado financeiro é um caminho para construção de segurança e liberdade financeira para qualquer pessoa, especialmente porque permite que pessoas comuns, com pouco dinheiro, se tornem sócias de grandes empresas, usufruindo dos seus lucros (os famosos dividendos) e multiplicando seu patrimônio. Para isso, o que você precisa é de conhecimento, que vai te ajudar a desenhar uma estratégia dequada ao seu perfil de risco, alinhada com seus objetivos, e vai criar caminhos para que você possa investir com uma boa gestão dos seus recursos, ficando menos exposto a problemas. Portanto, “se manter longe” ou entrar em um consórcio porque não quer correr riscos não faz o menor sentido – e consórcio nem é investimento.O que manda na exposição que você terá nos ativos é sua diversificação: entre setores, entre empresas e entre ativos de renda fixa e variável. Muita gente acredita que, por não ter diretamente as ações da Americanas, não está exposto a perdas ou problemas. A verdade vai além: se você possui Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), por exemplo, você está emprestando dinheiro para bancos, e isso não é livre de riscos. O que a Amaricanas fazia, na prática, era usar os recursos bancários para pagar seus fornecedores, mas sem prestar contas de maneira correta nas demonstrações financeiras. Entre os maiores credores da empresa estão o Bradesco, o Itaú Unibanco, a banco Safra, o BTG Pactual e o Santander.Sabe o que isso significa na prática? Se as Americanas não conseguirem pagar seus credores e realmente quebrar, você, que tem CDBs desses bancos, também está correndo riscos indiretamente. Não estamos falando isso para que você se desespere: estamos te mostrando que as empresas e os bancos não são isolados – eles fazem parte de um sistema. E vale lembrar que os bancos trabalham com o dinheiro dos seus clientes. Portanto, diante de um calote, seus credores (você) também aumentam seu risco de receber.Por isso, investir não é apenas seguir dicas da internet ou escolher ativos sobre a influência da sua roda de amigos. Você precisa ter conhecimento para fazer boas escolhas, entender seu perfil de risco e alinhar sua estratégia de forma que, mesmo quando der errado – até porque vai dar em algum momento, a vida é imprevisível –, você não esteja exposto a ponto de ter grandes prejuízos.Se as lojas Americanas vão quebrar, ainda não dá para saber: essa empresa tem um patrimônio bilionário e uma grande capacidade de captar mais dinheiro, tanto no mercado financeiro quanto de seus principais sócios marjoritários. Mas, fica aqui a lição: o contrário do medo de investir é aprender a fazer. Para isso, continue nos acompanhando nesta coluna semanal e nos siga nas redes sociais @gra_delgado. Tenha uma excelente semana!