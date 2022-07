Anote Aí

publicado em 29/07/2022

O ex-vereador Vilmar da Farmácia reconhece o trabalho de quem o ajudou a conquistas emendas com o deputado Tiririca (Foto: Redes sociais)

A Câmara Municipal está expedindo convite para a Sessão Solene em comemoração aos 85 anos de Votuporanga. Será na terça-feira, dia 9, às 18:30 horas, na sede do Poder Legislativo. Na oportunidade serão homenageados cinco ilustres cidadãos com a outorga do Título de Cidadão Votuporanguense.De acordo com a ordem alfabética serão homenageados o superintendente da Votuprev Adauto Cervantes Mariola, o Capitão da PM André Renato Ferreira Navarrete que foi comandante da 3ª Cia da Polícia Militar e recentemente promovido para o 16º Batalhão, Lucas Noleto Ferreira, assessor parlamentar na Câmara Federal, Rogério Augusto Viana Galloro, delegado da Polícia Federal, hoje lotado no Supremo Tribunal Federal, e o Subtenente do Exército Giovani Santana, instrutor Chefe do Tiro de Guerra local.A Sessão Solene de 8 de Agosto, por tradição, sempre ocorria naquela data, às 10 da manhã, como ponto alto do aniversário da cidade. Houve um tempo que, em vista do desfile cívico que acontecia no centro da cidade no mesmo horário, a Câmara então antecipava a Sessão Solene para a noite de 7 agosto. E sempre foi muito concorrida com o auditório lotado por convidados e familiares dos homenageados.