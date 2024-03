Em Votuporanga, desde o início da década de 1960, a Saev Ambiental cuida da qualidade da água que chega até as residências, indústria e comércio

publicado em 22/03/2024

Desde os primórdios da história da humanidade, a água tem desempenhado um papel vital em todas as esferas da vida. Ela é não apenas essencial para a sobrevivência de todas as formas de vida na Terra, mas também é em nossa cultura, economia e meio ambiente. Reconhecendo sua importância fundamental, foi instituído o Dia Mundial da Água, celebrado anualmente em 22 de março, com o objetivo de aumentar a conscientização sobre a importância da água. Na cidade, a Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) destaca a importância da nossa fonte de vida.

Em Votuporanga, desde o início da década de 1960, a Saev Ambiental cuida da qualidade da água que chega até as residências, indústria e comércio. Por isso, a potabilidade da água servida à população é um assunto primordial nas dependências da Autarquia. A finalidade do tratamento é produzir água de excelente qualidade e adequada para o consumo humano. Para isso utilizam-se rigorosamente os padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Mais de 800 análises mensais comprovam a ausência de metais pesados, herbicidas, pesticidas, bactérias de interesse clínico, parasitas, coliformes totais e Escherichia coli na rede de abastecimento.

A água, com sua capacidade única de sustentar a vida, é um recurso finito e precioso. Infelizmente, apesar de sua vital importância, muitas regiões do mundo enfrentam escassez de água devido ao crescimento populacional, urbanização descontrolada, poluição, mudanças climáticas e práticas inadequadas de gestão de recursos hídricos. A escassez de água coloca em risco a segurança alimentar e hídrica, e também contribui para conflitos sociais e políticos em várias partes do mundo.

Neste Dia Mundial da Água, é crucial refletirmos sobre o valor da água e sobre como podemos proteger e preservar esse recurso vital para as gerações futuras. A conservação da água começa em nossas casas, adotando práticas simples, como reparar vazamentos, reduzir o consumo durante atividades cotidianas, como tomar banho e lavar louça, e evitar o desperdício. Além disso, é essencial promover políticas e estratégias que incentivem o uso sustentável da água em níveis local, nacional e global.

A gestão integrada dos recursos hídricos desempenha um papel fundamental na garantia do acesso equitativo à água potável e na proteção dos ecossistemas aquáticos. Isso envolve o desenvolvimento de infraestrutura hídrica resiliente, a implementação de práticas agrícolas sustentáveis, a proteção de bacias hidrográficas e a promoção de tecnologias eficientes de uso da água. Além disso, é crucial envolver todas as partes interessadas, incluindo governos, setor privado, organizações da sociedade civil e comunidades locais, na tomada de decisões relacionadas à gestão da água.

No entanto, a conservação da água vai além de medidas técnicas e políticas; é também uma questão de mudança de mentalidade e valores. Precisamos cultivar uma relação de respeito e gratidão pela água, reconhecendo-a como um direito humano fundamental e como um elemento essencial para a saúde e o bem-estar de todas as formas de vida no planeta. Isso significa educar e conscientizar as pessoas sobre a importância da água e sobre como cada um pode contribuir para sua preservação.

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) anunciou o tema para o Dia Mundial da Água 2024 no Brasil. Relacionando as temáticas de recursos hídricos e mudança climática, a Agência propôs o tema “A Água nos Une, o Clima no Move” como o assunto que norteia as discussões sobre água no país até o Dia Mundial da Água e no restante do ano.

Em 22 de março de 1992, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou o Dia Mundial da Água em solo brasileiro. A data foi lançada durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida como Eco-92, no Rio de Janeiro, como um esforço da comunidade internacional para colocar em pauta as questões essenciais que envolvem os recursos hídricos no planeta.