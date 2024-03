A verba faz parte do orçamento da União de 2024 e foi anunciada pelo deputado federal Luiz Carlos Motta, relator-geral do orçamento, durante uma visita ao Hospital de Base de Rio Preto, acompanhado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro

publicado em 22/03/2024

Verba do orçamento da União de 2024 destina-se a tornar o complexo o maior centro de cardiologia pediátrica do Brasil e um dos maiores em oncologia infantil (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O complexo Funfarme, em São José do Rio Preto, receberá um investimento significativo de R$ 60 milhões para a ampliação da CardioPedBrasil – Centro do Coração da Criança e do Serviço de Oncologia do Hospital da Criança e Maternidade (HCM).

A verba faz parte do orçamento da União de 2024 e foi anunciada pelo deputado federal Luiz Carlos Motta, relator-geral do orçamento, durante uma visita ao Hospital de Base de Rio Preto, acompanhado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro.

O diretor executivo da Funfarme, Dr. Jorge Fares, agradeceu aos parlamentares e destacou que, com esses investimentos, o complexo Funfarme / HCM passará a ser o maior centro de cardiologia pediátrica do Brasil e um dos maiores em oncologia infantil.

Segundo Dr. Jorge Fares, esses recursos são fundamentais para ampliar e melhorar os serviços, beneficiando não só a região, mas também outras partes do Brasil.

Além disso, os diretores também agradeceram a Eduardo Bolsonaro por ter atuado junto ao governo federal para destinar R$ 11 milhões, investidos na compra do acelerador linear Varian Truebeam 2.7 STX, o mais moderno do mundo em radioterapia e radiocirurgia guiadas por imagem.

O acelerador linear TrueBeam permite reduzir drasticamente o tempo de tratamento de doenças oncológicas. Tratamentos que antes levavam 35 sessões agora são realizados em apenas 5 sessões, o que representa um avanço significativo para os pacientes oncológicos da região.