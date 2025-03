Votuporanga sediará neste sábado (29) a terceira edição do K-Pop Festival Votu

Evento ocorrerá no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga sediará neste sábado (29) a terceira edição do K-Pop Festival Votu. O evento acontecerá no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, com uma programação que se estenderá das 8h às 20h, oferecendo diversas atividades voltadas para a cultura coreana e a expressão artística.De acordo com os organizadores, o festival contará com oficinas culturais gratuitas ao longo do dia, especialmente voltadas para a dança, permitindo aos participantes a oportunidade de aprimorar técnicas e vivenciar a experiência do K-Pop de forma prática. Além disso, a programação inclui a apresentação de um espetáculo gratuito que une dança e teatro para abordar a força da mulher na história do mundo. O evento tem o apoio da Prefeitura Municipal de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura.K-Pop, abreviação de "Korean Pop," é um gênero musical originado na Coreia do Sul que combina diversos estilos musicais, como pop, hip-hop, R&B e música eletrônica, muitas vezes com coreografias elaboradas e produções visuais de alto nível. O K-Pop se destaca não apenas pela sua música cativante, mas também pelo intenso treinamento dos idols (como são chamados os artistas do gênero), que passam anos aperfeiçoando canto, dança e atuação antes de debutar. Além disso, o fenômeno K-pop é impulsionado por uma base de fãs global extremamente engajada, que promove seus ídolos nas redes sociais e em eventos internacionais. Grupos como BTS, BLACKPINK e EXO ajudaram a expandir a influência do K-pop pelo mundo, tornando-o um dos maiores fenômenos da música pop atual.Programação8h às 11h – Oficina de Escrita de Projetos Culturais - Voltado para Dança11h às 12h – Oficina de Jazz "Trabalhando com Espelhos" com Lorena Cunha13h30 às 14h30 – Oficina de Contemporâneo "Meu Eu Interior" com Amanda Cunha17h às 18h – Apresentação especial de Dança e Teatro "Ecos de Força: Mulheres Que Marcaram a História"18h às 19h – Oficina de Pop com Duda Caló19h às 20h – Oficina KPop com Sarah Tinel