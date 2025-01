Nesta edição, muitas pessoas doaram, o que resultou em 12.957 cupons e gerou uma arrecadação total de R$ 249.936,00

publicado em 11/01/2025

Foto: Divulgação

A Campanha “Seja Especial Você Também”, realizada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Votuporanga, foi novamente um sucesso. Nesta edição, muitas pessoas doaram, o que resultou em 12.957 cupons e gerou uma arrecadação total de R$ 249.936,00.

O sorteio foi realizado no dia 27 de dezembro, na sede da instituição, e a iniciativa é voltada para arrecadar recursos financeiros em prol das atividades da entidade. Entre os prêmios sorteados estão duas motocicletas Honda Biz, duas TVs de 50 polegadas e dois celulares, contemplando seis felizes ganhadores. Donizete Monteiro e Ailton foram os sortudos que levaram para casa as motocicletas. Já Milena Lima e Márcio Martins conquistaram as TVs, enquanto Carlos Barboza e Raissa Leite ficaram com os celulares.

O valor arrecadado será essencial para a manutenção dos projetos e serviços oferecidos pela instituição, que atende pessoas com deficiência intelectual e múltipla na cidade e região,

“Gratidão a todos vocês que colaboraram doando os prêmios ou fazendo as doações para concorrer” – Mácia Gianoti

A Apae de Votuporanga agradece as pessoas e empresas abaixo relacionadas pela doação dos prêmios sorteados na Campanha “Seja Especial Você Também” Daniel José Yoshida